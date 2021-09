Lkw-Kolonnen belasten Anwohner – Bekommt Nienhagen eine Ortsumgehung?

Rostock

Toni Spiller steht an der Hauptstraße seines Dorfes und erzählt, wie es sich hier lebt in Nienhagen – dem kleinen Dorf an der alten Bäderstraße zwischen Rostock und Graal-Müritz. Seine Worte werden verschluckt, als ein großer 40-Tonner und einige Transporter vorbeirauschen. „Sehen Sie, es rollen Lkw-Massen hier durch“, sagt der Unternehmer.

Der 56-Jährige ist wütend, er lebt seit vielen Jahren in Nienhagen und fordert eine Umgehungsstraße. „Damals wurde uns zugesagt, dass die ganzen Lkw aus dem Überseehafen und dem Güterverkehrszentrum nicht hier lang fahren werden, weil sie auf die A 19 fahren. Aber das Gegenteil ist der Fall“, ärgert sich Spiller. Viele würden sogar eher die Abkürzung über Nienhagen und Rövershagen nehmen, um auf die B 105 zu kommen.

Mit seiner Kritik ist er nicht allein. Auch Verena Lein (62) lebt seit 21 Jahren an der viel befahrenen Hinrichshäger Straße. „Ich schlafe seitdem nur mit geschlossenem Fenster, denn die Lkw nachts sind so laut, dass ich sonst kein Auge zukriegen würde. Der Zustand ist belastend und der Verkehr hat auch stark zugenommen im Laufe der Jahre“, betont die Nienhägerin. Wenn sie mit ihrer zweijährigen Enkelin den Fußweg entlanggehe und die Laster vorbeidonnern, bekomme die Kleine regelmäßig große Angst, weil die Fahrzeuge so laut sei.

Lkw-Lärm: „Im Garten muss man brüllen, um etwas zu verstehen“

Katja Andres (34) schiebt am Dienstag mit ihrem Kinderwagen durch den Ort. Sie wohnt mit ihrer vierköpfigen Familie erst seit März hier. „Wir leben am Ortseingang und da fährt auch kaum einer 50 km/h, wenn er reinfährt. Hinten im Garten muss man sich oft anbrüllen, um was zu verstehen“, sagt die Mutter eines dreijährigen Jungen und einer acht Monate alten Tochter. Eine Ortsumgehung würde sie daher sehr begrüßen.

Immerhin gibt es jetzt seit etwa zwei Jahren eine Fußgängerampel im Ort. Ansonsten sei es oft unmöglich, irgendwo über die Straße zu kommen, sagt Verena Lein. Vor allem an Wochenenden, wenn die Rostocker sich auch auf den Weg zum Strand machen und der Urlaubsverkehr durch das Dorf rollt.

Die Angst: Ortsteil ist völlig überfordert – und jetzt kommt Amazon

In der Tat bekommt man schon innerhalb einer Stunde an einem Wochentag einen kurzen Eindruck von der Verkehrslast. Dutzende Lkw schieben sich durch die schmale S-Kurve kurz vor dem Ortsausgang. Möbel-Laster, Betonmischer, Lkw mit Öl, Getreide und anderen Gütern beladen – es ist alles dabei. Hinzu kommen diverse Transporter, Urlauberverkehr, Einheimische auf dem Weg zu Arbeit.

„Und wie soll das noch werden mit der geplanten Hafenerweiterung und der Ansiedlung von Amazon? Das ist doch alles Wahnsinn!“, findet Toni Spiller. Rückenwind bekommt er dabei vom zuständigen Gehlsdorfer Ortsbeiratschef Kurt Massenthe (parteilos). „Amazon baut da ein großes Verteilzentrum. Die Pakettransporter fahren dann dort auch noch“, sagt der 77-Jährige. Bereits jetzt sei „Nienhagen völlig überfordert, weil sich dort alles durchwälzt“. Es sei an der Zeit, das seit 20 Jahren geplante Projekt einer Umgehungsstraße umzusetzen und damit auch die zukünftigen Planungen im Umfeld zu berücksichtigen.

Die Verkehrszahlen steigen – Zeit, das Projekt zu beschleunigen

Daniel Peters (CDU/UFR-Fraktion) sieht die Bedeutung einer neuen Trasse für den Ortsteil ebenfalls: „Wir werden immer wieder angesprochen. Die Verkehrszahlen steigen. Schon aus Sicherheitsgründen muss das jetzt schneller gehen“, sagt das Bürgerschaftsmitglied im Hinblick auf den Mobilitätsplan Zukunft (MOPZ). Dort ist die Entlastungsstraße bereits verankert – allerdings nur als langfristiges Projekt.

Der zuständige Senator für Bau, Verkehr und Umwelt, Holger Matthäus, schätzt die Lage anders ein. „Aus verkehrlicher Sicht liegen derzeit keine ausreichenden Gründe vor, die eine kurz- oder mittelfristige Umsetzung der Ortsumfahrung oder eine Tonnagebegrenzung rechtfertigen“, lautet seine Stellungnahme zu dem Thema. 10 000 Fahrzeuge würden dort am Tag durchfahren. Zweispurige Straßen wie die Hinrichshäger Straße könnten jedoch problemlos bis zu 18 000 Fahrzeuge aufnehmen. Die Lkw und Transporter vom Güterverkehrszentrum (GVZ) inklusive der Amazon-Ansiedlung fänden größtenteils von und in Richtung Autobahn statt.

Senator: Andere Projekte sind dringender

Das haben viele Anwohner ganz anders beobachtet. „Man glaubt uns einfach nicht, wie viel Lärm das wirklich ist“, sagt Toni Spiller. Er habe das Gefühl, die Nienhäger bekämen die ganze Industrie „vor die Tür gesetzt, die kein anderer haben will“.

Überall im Land würden Umgehungsstraßen mit deutlich weniger Fahrzeugzahlen gebaut, hält auch Daniel Peters dagegen. In Mirow sei beispielsweise eine Entlastungsstrecke des Ortes geplant – mit nur 4500 Fahrzeugen täglich. Und auch da sei sie aus Gründen gerechtfertigt.

Senator Matthäus sieht in der Stadt andere dringende Projekte, die Vorrang haben. Über den Antrag von Daniel Peters, die Umgehungsstraße schneller zu bauen als bisher geplant, müssen die Bürgerschaftsmitglieder in ihrer nächsten Sitzung am 29. September befinden. Darauf setzen die Nienhäger jetzt ihre Hoffnungen.

Von Virginie Wolfram