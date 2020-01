Neustadt- Glewe

Nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B 191 bei Neustadt- Glewe ist die Bundesstraße zwischen Neustadt- Glewe und Brenz derzeit voll gesperrt. Am Abzweig nach Blievenstorf waren gegen 9.45 Uhr zwei LKW zusammengestoßen, wobei ersten Erkenntnissen zufolge ein Fahrer leicht verletzt wurde. Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen dauern derzeit an. Wir informieren, wenn die Straße wieder freigegeben ist.

Von OZ