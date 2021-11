Lob und Kritik zum Koalitionsvertrag von Rot-Rot – Das sagen die Menschen aus MV

Rostock

Was sagen die Menschen in MV zum am Montag veröffentlichten Koalitionsvertrag? Auf ihr Leben werden die darin beschriebenen Pläne unmittelbar Einfluss haben. Viel war im Vorfeld über die wichtigsten Verhandlungspunkte der künftigen rot-roten Regierung bekannt geworden. Am Ende bietet das Papier durchaus Stoff für Debatten:

Junge Menschen sollen sich künftig stärker an Entscheidungen beteiligen können: „Ich finde, es hört sich gut an, dass man auch als Kind seine Meinung sagen können soll und dass die dann berücksichtigt wird“, sagt der elfjährige Paul Marquardt. „Zum Beispiel bei Corona, da hatte ich mir von der ersten Woche an gewünscht, dass die Schule wieder losgeht.“

Paul Marquardt (11) interessiert sich für Politik und würde sich über mehr Mitsprache für junge Leute freuen. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Paul interessiert sich für Klimapolitik. Freitags demonstrieren wolle er trotzdem nicht: „Wenn man einen Tag pro Woche nicht zu Schule geht, bleibt weniger Zeit, um zu lernen, dabei muss man doch klug sein, wenn man die Welt verändern oder Dinge erfinden will.“

Der Moorschutz soll verbessert, MV bis 2040 klimaneutral werden: „Gut, dass diese Punkte darin stehen“, sagt Dr. Gerald Jurasinski, Moorexperte der Uni Rostock. „Ich frage mich nur, ob die Ziele tatsächlich mit konkreten Maßnahmen untersetzt sind. Leider dauert es ja oft lange von der Idee bis zur Umsetzung. Deshalb müsste es ein Verschlechterungsverbot geben. Das böte mehr Sicherheit bei bereits angelaufenen Vorhaben, wie dem Hafenausbau in Rostock, wo Moore trockengelegt oder überbaut werden sollen.“

Der Rostocker Moorexperte Dr. Gerald Jurasinski. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Im Interesse der Senioren soll es ein Bündnis gegen Einsamkeit geben: „Das ist ein ganz wichtiges Thema“, sagt Brigitta Hilscher (74) aus Wismar. „Aber bevor man lange tagt und sich Neues ausdenkt, sollte man dringend bereits vorhandene Angebote bekannter machen.“ So können ältere Menschen kostenlos das Silbertelefon anrufen, sie finden dort ein offenes Ohr oder erhalten Kontakt zu anderen. „Grundsätzlich finde ich es gut, dass die Interessen der Senioren stärker in den Fokus rücken.“

Brigitta Hilscher ist ehrenamtliche Sterbebegleiterin im Landkreis Nordwestmecklenburg. Quelle: Jana Franke

Der 8. März soll Feiertag werden: „Ach, das ist wieder so was Symbolisches“, sagt Elke S. Die 63-Jährige aus Rostock findet, man sollte lieber mehr tun, um den Alltag von Frauen entspannter zu gestalten. Etwa in Sachen Kinderbetreuung oder Ganztagsschule. „Viele Frauen haben noch immer durch Job, Betreuung und Fahrdienst oft eine Doppel- oder Dreifachbelastung.“ Doch sie sagt auch: „Wenn das ein richtiger Tag für die Frau ist und nicht am Ende die Männer feiern und sich mit einem Blumenstrauß aus der Affäre ziehen, kann ich damit leben.“

Die Exzellenzförderung soll verstärkt werden: Dazu sagt der 18-jährige Tim Junge aus Schwaan: „Ich möchte im kommenden Jahr Gamedesign studieren. Anfangs hatte ich an Rostock gedacht, aber hier wäre es nur an einer privaten Fachschule gegangen. Deshalb wird es wohl Berlin werden. Das bietet auch den Vorteil, dass ich mich schon mal an das Leben in der Großstadt gewöhnen kann, denn dort werde ich vermutlich später ohnehin arbeiten. Natürlich ist eine Exzellenzförderung wünschenswert. Andererseits müsste es dann aber auch die Möglichkeit geben, hier nach dem Studium in diesen Bereichen attraktive Jobs zu finden.“

Tim Junge (18) aus Schwaan hat gerade sein Abitur gemacht und will nächstes Jahr Gamedesign studieren. Quelle: privat

Beiträge zur Pflege sollen für Betroffene gedeckelt werden: „Ich bin da zwiegespalten“, sagt Anne Micheel, Leiterin der Seniorenresidenz „Am Warnowschlösschen“ in Rostock. Einerseits schön, dass die Bewohner weniger zahlen sollen.

Anne Micheel leitet die Seniorenresidenz „Am Warnowschlösschen“. Quelle: privat

Andererseits: Was passiert dann mit den Zuschüssen aus der Sozialhilfe?“ Sie gibt zu bedenken, dass auch die Löhne in der Pflege steigen sollen: „Meine Befürchtung ist, dass es sich um eine Scheinmaßnahme handelt, es am Ende ein Nullsummenspiel ist und die Bewohner doch leer ausgehen.“

Von Juliane Schultz