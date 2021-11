Schwerin

Bei Nebenverdiensten und etwaiger Einflussnahme auf Abgeordnete ist der Schweriner Landtag bislang eine Blackbox. Nun will das Parlament schärfere Regeln aufstellen. Kritikern geht das nicht weit genug.

Auf dem letzten Platz rangierte MV bei Transparency International Anfang des Jahres unter den Bundesländern, was Lobbyismus-Regeln angeht. So galt hier bis zum Sommer keine Karenzzeit für Minister, die in die Wirtschaft wechseln. Es gab dürftige Verhaltensregeln für Abgeordnete, keine Sanktionen. SPD, CDU und Linke haben sich auf Änderungen verständigt. Transparency reicht das bei Weitem nicht.

Von einer rot-roten Mehrheit mehr erwartet

Beispiel 1: Frühere Minister und Staatssekretäre müssen in MV jetzt binnen eines Jahres um Erlaubnis bitten, wenn sie in die Wirtschaft wechseln. „Wir fordern ganz klar drei Jahre. Ein Jahr ist viel zu kurz“, sagt Hartmut Bäumer, Chef von Transparency in Deutschland. Bestehende Kontakte würden über Jahre genutzt. Das müsse verhindert werden.

Beispiel 2: In seiner Geschäftsordnung hat sich der Landtag Ende Oktober auch ein Transparenzregister verordnet. Da werden Verbände und Vereine aufgelistet, die gegenüber dem Landtag zum Beispiel Stellungnahmen für Gesetze abgeben. Viel zu wenig, so Bäumer. Das sei auf dem Stand der 1970er-Jahre. „Es fehlen klare Regelungen zum Umgang mit Lobbyisten zu den Parlamentariern, es fehlt ein Verbot von Lobbyismus durch Parlamentarier.“

Von einem rot-roten Regierungsbündnis hätte er „deutlich mehr erwartet“, so Bäumer. Die Affären um Masken-Deals im Bundestag oder den CDU-Mann Philipp Amthor, der Aktienoptionen von einer von einer US-Firma besaß, für die er sich politisch einsetzte, zeigten, dass schärfere Regeln in der Politik nötig sind.

Beispiel 3: Landtagsmitglieder sollen künftig Nebenjobs und Einkommen aus anderer Tätigkeit gegenüber der Präsidentin angeben: anhand eines Stufenmodells. Stufe 1 – 1000 bis 3500 Euro, Stufe 2 – bis 7000, Stufe 3 – bis 15000. Haken: Angegeben werden muss eine solche Einnahme ab 1000 Euro „je Zuwendungsgeber“. Liegen Beträge darunter, bleiben sie im Dunkeln. „Das ist absolut falsch“, so Bäumer. Zuwendungen Dritter sollte es gar nicht geben. „Das klingt wie eine Einladung zur Bestechung.“

Fünf Abgeordnete auch Minister: „Wer kontrolliert hier wen?“

Beispiel 4: In MV sitzen derzeit fünf Landtagsabgeordnete gleichzeitig als Minister auf der Regierungsbank. Ein kompliziertes Thema, so Bäumer. Trennung von Mandat und Amt, Landtag und Regierung wären aber besser. Bäumer: „Ich kann nicht zwei Herren dienen. Wer kontrolliert hier wen?“

Nachbesserungsbedarf sieht auch die Opposition im Landtag. Die geplanten Transparenzregeln seien „besser als nichts“, so Anne Shepley (Grüne). Es sollten allerdings „alle Einnahmen aus Nebeneinkünften auf den Euro genau transparent aufgeführt werden“. René Domke (FDP) regt an: Alle Verbände und Vereine sollten im Transparenzregister aufgelistet werden, aber auch, „auf welche Gesetzesinitiativen konkret Einfluss genommen wurde“.

Geplant: höhere Diäten, Pauschalen und Mietzuschüsse

Mit dem Abgeordnetengesetz will der Landtag auch Geldzahlungen erhöhen. So sollen die monatlichen Diäten auf 6466 Euro steigen. Außerdem Kostenpauschalen: von 1500 auf 2000 je Abgeordneter im Monat für Bürobedarf; Mobiliar etc. für die Erstausstattung von Büros von einmalig 2550 auf 3500 Euro. Abgeordnete sollen außerdem bis zu 600 statt bisher 450 Euro Zuschuss für eine Wohnung erhalten, wenn sie diese wegen ihres Mandats benötigen. Alternativ: 20 Euro pro Tag „Übernachtungsgeld“. Der Landtag muss dies noch beschließen.

Von Frank Pubantz