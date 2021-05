Schwerin

Sieben Jahre hat es gedauert vom politischen Sündenfall bis zur Konsequenz: Der fast nahtlose Wechsel des früheren Verkehrs- und Energieministers des Landes, Volker Schlotmann (SPD), vom Regierungsamt zu einer Windkraftfirma hat wiederholt für Debatten gesorgt. Nachdem Linke und Grüne bereits 2014 nach der Causa Schlotmann mit dem Vorschlag einer Karenzzeit scheiterten, zeichnet sich jetzt eine Mehrheit dafür im Landtag ab.

Noch vor der Sommerpause wollen die Parlamentarier Ministern und Staatssekretären Hürden aufstellen: Innerhalb eines Jahres braucht es die Zustimmung, will ein ehemaliger Spitzen-Politiker in die freie Wirtschaft wechseln. Auf diese Weise soll Lobbyismus vorgebeugt werden. Nach Ansicht der Organisation Lobbycontrol ist MV diesbezüglich immer noch sehr schlecht aufgestellt.

Der Plan: Ein Jahr Pause vor dem Schritt in die Wirtschaft

Im Juni soll der Landtag das neue Landesministergesetz verabschieden. Angekündigt war es von der Regierung bereits vor zwei Jahren. Inhalt: Frühere Minister und Staatssekretäre müssen innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden anzeigen, wenn sie einen Job außerhalb des öffentlichen Dienstes annehmen wollen. Nix mit: von der Regierungsbank in eine Unternehmensspitze.

Ein Gremium prüft und empfiehlt, die Landesregierung entscheidet. Auf diese Weise sollen Interessenkonflikte vermieden werden. So wie man sie einst bei Schlotmann unterstellte, der als Minister wichtige politische Weichenstellungen etwa für die Energiewende umsetzte – dann über Nacht in die Windbranche wechselte.

Linke: SPD und CDU haben „jahrelang gemauert“

Das soll bald nicht mehr möglich sein. „Warum sich SPD und CDU so viel Zeit gelassen haben, bleibt vollkommen unklar“, sagt Peter Ritter von den Linken im Landtag. Die Koalitionäre hätten „jahrelang gemauert“. Die Linke will noch mehr: Die Karenzzeit sollte auf 18 Monate bei besonders kniffligen Fällen des Jobwechsels verlängert werden.

Dazu dürfte es nicht kommen, sind sich die Koalitionäre doch zu den jetzt vorliegenden Regeln einig. Diese seien „ausreichend“, so CDU-Fraktionschef Wolfgang Waldmüller. Philipp da Cunha (SPD) hält die Karenzzeit von zwölf Monaten für „gut und wichtig, um möglichen Interessenkonflikten bei einem Wechsel in die freie Wirtschaft vorzubeugen“. Bürger sollten sich darauf verlassen können, dass Politiker „nur die Verpflichtungen ihres Amtes und das Gemeinwohl des Landes im Blick haben“.

AfD plädiert sogar für zwei Jahre Abstand bis zum neuen Job

Nikolaus Kramer (AfD) fordert gar 24 Monate Karenzzeit für Minister & Co, dennoch sei der jetzige Entwurf „ein Schritt in die richtige Richtung“, um Lobbyismus einzuschränken. In seiner Partei gehöre es zu den Spielregeln, dass sich etwa Bewerber für Parlamente verpflichten, drei Jahre nach dem Ausscheiden keine Tätigkeit im „direkten Zusammenhang mit ihrer parlamentarischen Tätigkeit“ auszuüben.

Auch die FDP begrüße mehr Transparenz durch das neue Ministergesetz, so Landeschef René Domke. Er warnt jedoch vor einem „pauschalen Verbot“ für frühere Minister. Auch die Vertragsfreiheit müsse beachtet werden.

Lobbycontrol: MV mit deutlichem Nachholbedarf bei Transparenz

Kritik dagegen von der Organisation Lobbycontrol. MV bleibe mit der Karenzzeit hinter den Regeln des Bundes und anderer Länder zurück, so Sprecher Timo Lange. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum ausgerechnet eine SPD-geführte Regierung eine so schwache Regelung anstrebt.“ Der Nordosten habe „deutlichen Nachholbedarf, wenn es um Regelungen für Transparenz und Integrität in der Politik geht“. Dass etwa Landtagsabgeordnete hier nicht einmal Nebeneinkünfte offenlegen müssen, sollte „dringend geändert werden“, so Lange.

Lobbyregister soll nach der Wahl im Landtag Thema sein

Nach Lobbyismus-Vorwürfen gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor, der im Aufsichtsrat einer US-Firma saß und an dieser Aktienoptionen hielt, gab es auch in MV Forderungen nach einem Lobbyregister für Berufspolitiker. Ritter (Linke) sieht hier SPD und CDU als Bremser. „Wir werden aber weiter am Ball bleiben.“

Waldmüller (CDU) sieht keine Notwendigkeit: „Lobbyismus ist in Mecklenburg-Vorpommern weit weniger ein Phänomen als beispielsweise in Berlin, insofern halten wir die Einführung eines entsprechenden Registers derzeit für nicht angezeigt.“ Da Cunha (SPD) kündigt dagegen eine Initiative an: Neue Transparenzregeln sollten im kommenden Landtag nach der Wahl im September beschlossen werden.

Von Frank Pubantz