Rostock

Unzureichende Technik trifft auf überfordertes Personal – und sorgt im Ergebnis für großen Frust bei den Studenten in MV. Kurz nach dem Start des neuen Wintersemesters beklagen sich nicht nur Erstsemester über die Zustände an den Hochschulen.

Vor allem an der größten und ältesten Universität des Landes in Rostock gibt es Beschwerden, dass seit dem ersten Lockdown im Frühjahr zu wenig getan wurde. „Man hat das Gefühl, dass die Uni schlecht vorbereitet ist, obwohl klar war, dass es ein überwiegend digitales Semester werden wird“, sagt Friederike Seefeldt, Pressereferentin des Allgemeinen Studierendenausschusses (ASta) Rostock. „Viele Studierende sind enttäuscht, dass die gleichen Probleme wie im Frühjahr auch jetzt wieder da sind: nämlich dass Server überlastet sind, Online-Plattformen nicht funktionieren und auch manche Dozierende nicht so gut auf Online-Lehre vorbereitet sind“, fasst sie gesammelte Erfahrungsberichte zusammen.

Rektor hält am eingeschlagenen Kurs fest

Die Hochschule der Hansestadt hätte viel zu lange an den Plänen für Präsenzlehre im Wintersemester festgehalten. „So entstand das Chaos, das wir jetzt haben und das nicht notwendig war“, kritisiert Seefeldt. Und obwohl im derzeitigen Lockdown Präsenzveranstaltungen nicht verboten sind, gebe es durchaus „Studierende, die zur Risikogruppe gehören und angesichts steigender Corona-Zahlen nicht in Vorlesungen sitzen wollen oder können“, sagt sie.

Rektor Wolfgang Schareck verteidigt den Kurs seiner Uni. „Wir haben derzeit eine Situation, in der wir so viel Präsenzlehre ermöglichen wollen wie möglich, aber auch so viel digitales Angebot wie nötig.“ Bei den analogen Lehrveranstaltungen würden die Fächer bevorzugt, deren Wissensvermittlung schwer rein digital funktioniert, weil beispielsweise Experimente in Laboren nötig sind.

„Und wir konzentrieren uns auf die Erstsemester, weil wir ihnen durch Veranstaltungen mit Anwesenheit den Start und die Sozialisation an der Universität ermöglichen wollen“, sagt Schareck. Schließlich hätten sich die rund 12 700 derzeit eingeschriebenen Studierenden bewusst für eine Präsenz-Universität entschieden – und nicht jeder hätte privat die notwendige technische Ausrüstung für Online-Lehre.

Abstand, Lüften und Corona-Tests

Deshalb will Schareck weiter an der Mischung festhalten, solange die Landesregelungen das zulassen. Es hätte zwar an der Hochschule bereits einzelne Infektionsfälle gegeben, aber keine sogenannten „Superspreader“-Ereignisse. „Das kommt auch daher, weil sich die Studierenden in den Präsenzveranstaltungen vorbildlich verhalten, was Abstand, das Lüften und die Empfehlung zum Maskentragen betrifft.“

Zudem würde die Rostocker Universität auch Corona-Tests beim Rostocker Unternehmen Centogene bezahlen. „Zum Beispiel in Fällen, wo zwei Personen gemeinsam experimentieren und dabei die Köpfe zusammenstecken müssen.“

Universität nicht schuld an schlechter Netzabdeckung

Was die Kritik an der Online-Lehre betrifft, hofft der Rektor auf Verständnis. So könne die Universität nichts für die teilweise schlechte Netzabdeckung. Zudem würden auch Datenschutzvorgaben manche Form der Internet-Übertragung schwierig machen. „Und es ist für die Lehrenden eine enorme Belastung, neben der Präsenz auch digitale Formate vorzubereiten.“

Man arbeite intensiv daran, nicht nur die Technik weiter zu verstärken, sondern auch die Dozierenden in die Lage zu versetzen, ihre Formate digital aufzubereiten. Das klappe aber nicht überall gleichermaßen gut.

Universität Greifswald rüstet Technik nach

In Greifswald läuft der Semesterstart dagegen zufriedenstellend. „Die Universität hat auch langfristige Vorbereitungen getroffen und für viel Geld die Hörsäle und Seminarräume für hybride Lehre nachgerüstet“, lobt Hennis Herbst, Vorsitzender des örtlichen ASta. Auch in Greifswald setze man zwar noch auf Präsenz, vor allem für die Erstsemester. Aber dort, wo digitale Wissensvermittlung möglich und nötig ist, funktioniere sie auch.

Hochschule Wismar nutzt die Zeit zum Bauen

An der Hochschule Wismar wird seit dem 2. November fast ausschließlich online gelehrt. Das gilt selbst für Prüfungen. Ausnahmen sind die Nutzung von Laboren oder Werkstätten sowie das Angebot für Erstsemester – in „kleinen, exklusiven Veranstaltungen“, wie Bildungs-Prorektor Michael Schleicher jetzt per Livestream erklärte. In der Hansestadt kann man der Situation sogar noch etwas Positives abgewinnen: „Natürlich haben wir es uns anders gewünscht, aber wir nutzen die Zeit und die Umstände“, sagte Schleicher – und zwar für Bauarbeiten und anstehende Umzüge, bei denen jetzt weniger Rücksicht auf die Lehre genommen werden muss.

Hochschule Stralsund : „Mir fehlt das Verständnis für manchen Professor“

Auch in Stralsund „ist die Hochschule sehr bemüht“, bilanziert Vivian Layer vom ASta. „Wir hatten ja in MV überhaupt nur aufgrund der noch vergleichsweise niedrigen Zahlen das Privileg, über Präsenz im Wintersemester überhaupt nachdenken zu können“, so die Masterstudentin. Dass nun doch mehr Online-Angebote notwendig werden, scheine manche Dozenten aber zu überfordern. „Es variiert extrem, wie gut sich die Studierenden da von den Professoren und der Hochschule abgeholt fühlen“, bilanziert Layer. So seien gerade Projektarbeiten online schwer zu machen. „Da fehlt durch den Lockdown auch das beiläufige Treffen auf dem Campus, bei dem man manchmal schon viel klären und besprechen kann.“

Dafür könne die Hochschule zwar nichts. „Was allerdings Frust erzeugt, ist, wenn sich Professoren immer noch nicht darauf eingestellt haben, ihre Lehre auch digital anzubieten.“ Immerhin seien seit dem ersten Lockdown mehr als sechs Monate vergangen. „Im Sommersemester war die Lage noch für alle überraschend. Da hatte man Verständnis – jetzt aber eben nicht mehr.“

Erwartungshaltung der Studierenden gestiegen

Diese Erwartungshaltung der Studierenden kennt auch Cornelia Kirsten von der Universität Rostock. „Der Anspruch an das Funktionieren der digitalen Lehre ist gestiegen. Aber nicht alle Fachbereiche bieten sich dafür an“, sagt die Dozentin aus dem Sprachzentrum.

Ihr Institut hätte allerdings bereits im Sommersemester viele Online-Angebote ausprobiert und fühle sich deshalb jetzt gut gerüstet. Auch das Rechenzentrum sei ein wichtiger und verlässlicher Partner. Dennoch könne sie die Kritik der Studierenden verstehen: „Es ist viele Jahre zu wenig getan worden“, sagt Kirsten. Das aufzuholen brauche Zeit – und in einem so großen Apparat wie einer Hochschule auch längeren Vorlauf.

Von Claudia Labude-Gericke