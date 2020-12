Am Mittwoch müssen Geschäfte, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, erneut schließen. Viele Händler befürchten deshalb so kurz vor Weihnachten einen Ansturm am Montag und Dienstag. Einige haben daher ihre Öffnungszeiten verlängert. Wir zeigen, welche Läden in MV andere Öffnungs-und Schließzeiten haben.