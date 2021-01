Die Corona-Zahlen im Land bleiben trotz des Lockdowns konstant hoch. Das öffentliche Leben bleibt weiterhin bis vorerst Mitte Februar komplett heruntergefahren – mit weiteren Verschärfungen. Das haben Bund und Länder am Dienstag beschlossen. Wir haben die Menschen im Land gefragt, was sie davon halten. Das Umfrageergebnis ist eindeutig.

Neue Lockdown-Regeln in MV – gut oder zu viel? OZ-Leser haben klare Meinung dazu

Neue Lockdown-Regeln in MV – gut oder zu viel? OZ-Leser haben klare Meinung dazu

Kostenlos bis 21:16 Uhr Neue Lockdown-Regeln in MV – gut oder zu viel? OZ-Leser haben klare Meinung dazu