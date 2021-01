Lockdown-Verlängerung in MV wahrscheinlich: Das sagen Politik und Wirtschaft zum Szenario

Rostock/Greifswald

Am Dienstag wollen die Regierungschefs aus Bund und Ländern entscheiden, wie es nach dem 10. Januar weitergeht. Eine Verlängerung des Lockdowns ist sehr wahrscheinlich. Forscher der Universitätsmedizin Greifswald haben vor steigenden Infektionszahlen durch aus ihrer Sicht verfrühte Corona-Lockerungen gewarnt. In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag 109 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) stieg von 90,7 auf 91,5. Die höchsten Inzidenz-Werte mit 156,2 und 148,5 verzeichnen der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sowie die Landeshauptstadt Schwerin. Den geringsten Wert hat die Stadt Rostock mit 38,7.

Die Vorsitzende der Linksfraktion im Schweriner Landtag, Simone Oldenburg, zeigt Verständnis für eine möglichen Verlängerung des Corona-Lockdowns: „Angesichts des Infektionsgeschehens und der vielen Verstorbenen ist es folgerichtig, die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie zu verlängern.“

Anzeige

Linke fordert Ausstiegsperspektive

Sie fordert aber auch ein Ausstiegs-Szenario: „MV braucht insgesamt eine mittel- und langfristige Strategie, wie es weiter mit der Pandemie umgeht, vor allem wie der Ausstieg aus dem Lockdown erfolgen soll.“ Die Politik „von der Hand in den Mund“, die zu Beginn der Pandemie verständlich gewesen sei, müsse nach fast einem Jahr ein Ende haben. „Eltern, Kinder und Jugendliche, die Unternehmen sowie die Beschäftigten müssen heute wissen, wann welcher Schritt für den Ausstieg erfolgt, um sich vorbereiten zu können.“

Unsicherheit in der Wirtschaft wächst

Sven Müller, Vorsitzender des Verbands der Unternehmensverbände MV, spricht angesichts der Debatte von einer zunehmenden Unsicherheit in der Wirtschaft. Vor allem auf den Einzelhandel, die Hotellerie und Gastronomie sowie auf die körpernahen Dienstleistungen, wie Friseure oder Kosmetiker, sieht er wachsende Probleme zukommen. „Das Eigenkapital schmilzt immer weiter ab, die Insolvenzgefahr wächst“, warnte Müller. Er geht von einem weiteren kompletten Lockdown für die betroffenen Betriebe im Handel und bei den Dienstleistungen aus: „Ich erwarte keine Lockerungen für bestimmte Branchen, solange das Offenhalten der Schulen und Kitas höchste Priorität hat.“

Lesen Sie auch: Eine Insel im Corona-Lockdown: Darum sieht Hiddensee die Pandemie als Riesenchance

Wichtig sei jetzt, den Zugang zu staatlicher Hilfe so einfach wie möglich zu machen. Nötig sei auch eine Bestandsaufnahme, wo es bislang Probleme bei der Auszahlung von Corona-Hilfen gegeben habe, so Müller. Entsprechende Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium liefen bereits.

Wie geht es nach dem 10. Januar mit den Schulen weiter?

Wie es in den nächsten Wochen an den Schulen des Landes weitergeht, bespricht die Landesregierung derzeit mit Gesundheitsexperten, Lehrergewerkschaften, Verbänden und dem Landeselternrat. Das Infektionsgeschehen an den Schulen in MV habe sich bislang auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau bewegt, heißt es aus dem Ministerium.

Lesen Sie auch: Trotz möglicher Lockdown-Verlängerung: Schule in MV startet am Montag wie geplant

„Uns ist bewusst, dass das Coronavirus nicht vor den Schulen halt macht. In den vergangenen Wochen und Monaten hat es auch an unseren Schulen Infektionsfälle gegeben“, sagte ein Sprecher. Dabei habe es sich aber zum größten Teil um Fälle gehandelt, bei denen das Coronavirus von außen in die Schulen hineingetragen wurde. „In den meisten Fällen kam es dann in den Schulen zu keinen oder nur wenigen Folgefällen. Daraus schließen unsere Gesundheitsexperten, dass die Hygienekonzepte an den Schulen gut greifen.“

Von Axel Büssem und Martina Rathke