MV geht in den Lockdown – und damit sich auch alle an die neuen strengen Regeln halten, werden Polizei und Ordnungsdienste bereits ab Mittwoch ihre Kontrollen spürbar verstärken. Das kündigt das Schweriner Innenministerium an. Auch zu den Festtagen rund um Weihnachten und Silvester wird mehr Polizei im Einsatz sein. Und die Beamten dürfen auch in Wohnungen kontrollieren, ob sich alle an die Regeln halten.

Darf die Polizei in meiner Wohnung kontrollieren?

Ja, heißt es dazu aus dem Schweriner Innenministerium. „Bei der Einhaltung der Kontakteinschränkungen an Weihnachten und Silvester setzt die Polizei auf das disziplinierte Verhalten der Menschen im Land“, sagt Innenminister Torsten Renz ( CDU). Doch: „In Ausnahmefällen und bei Gefahr in Verzug werden wir auch in den Wohnungen kontrollieren – und einschreiten.“

In welchen Fällen kontrolliert die Polizei in Wohnungen?

Paragraph 59 des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes regelt, so Ministeriumssprecherin Dörte Lembke, dass die Polizei auch ohne Einwilligung der Inhaber eine Wohnung betreten darf, wenn „ein bedeutsames Rechtsgut wie Leib oder Leben/Gesundheit gefährdet ist“. Lembke: „Dies kann etwa der Fall sein, wenn eine tatsächlich als infiziert bekannte Person sich mit anderen Personen aus anderen Haushalten zu einer Feier in der Wohnung trifft.“ Zuständig für die Kontrolle seien zunächst aber die kommunalen Ordnungsämter.

Wo kontrolliert die Polizei noch?

„Wir gehen ab Mittwoch in die Innenstädte und schauen, ob sich an die Regeln gehalten wird“, so Innenminister Renz. Die Polizei wird nach Angaben des Ministeriums auch in den kommenden Tagen und zur Weihnachten einen klaren Fokus auf all jene Orte legen, an denen auch im Lockdown viele Menschen unterwegs sind – auf die Innenstädte in Schwerin und Rostock zum Beispiel, aber auch Einkaufszentren wie das EKZ in Gägelow bei Wismar werden stärker als bisher „bestreift“, wie es im Polizei-Deutsch heißt. Derzeit laufen Absprachen zwischen den Kommunen und der Polizei, wo der Einsatz von Polizisten besonders nötig ist.

Einen weiteren Schwerpunkt wird die Landespolizei gemeinsam mit der Bundespolizei auf die Grenzregion zu Polen legen: Sie will einen Einkaufstourismus in das Nachbarland verhindern. Wer aus Polen zurückkehrt, muss in Quarantäne.

Was kontrolliert die Polizei ?

Der Fokus wird auf der Kontrolle der Kontaktbeschränkungen liegen. Auch die Einhaltung der Masken-Pflicht und auch die Schließung von Geschäften wollen Ordnungsämter und Polizei überwachen. Ein weiterer Punkt: In MV gilt im Lockdown ein Ausschankverbot für Alkohol, auch der Konsum von Alkohol ist in der Öffentlichkeit verboten.

Wie viele Beamte setzt die Polizei ein?

Zahlen nennt das Ministerium nicht. Am vergangenen Wochenende waren laut Renz aber landesweit 225 Beamte im Einsatz, um die Corona-Verordnung zu kontrollieren. Mehr als 1800 Verstöße wurden dabei landesweit gemeldet. In den allermeisten Fällen konnte es die Polizei bei Ermahnungen belassen.

Was ist mit Silvester ?

Das Innenministerium kündigt an, die Reviere im Land zum Jahreswechsel personell verstärken zu wollen. Das Verbot von Zusammenkünften und Versammlungen auf öffentlichen Plätzen werden dann überwacht, ebenso das Böller- und Feuerwerksverbot. Lembke: „Die Landespolizei wird sich in diesem besonderen Jahr auf eine Einsatznacht mit dem Ziel der konsequenten Durchsetzung des Infektionsschutzes vorbereiten.“

Wie hoch sind die Bußgelder?

Innenminister Renz stellte am Dienstag einen neuen Bußgeldkatalog vor: Ein Verstoß gegen das Böllerverbot kann 10 bis 100 Euro kosten. Wer Alkohol in der Öffentlichkeit trinkt, muss mit bis zu 100 Euro Strafe rechnen. Wer Alkohol ausschenkt, muss sogar bis zu 1000 Euro zahlen.

Rechnen Experten mit vermehrten Anzeigen?

Ja, davon geht zumindest die Greifswalder Psychologie-Professorin Dr. Eva-Lotta Brakemeier aus. In der Pandemie würden deutsche Tugenden ihre Schattenseiten zeigen: „Die Deutschen neigen zum Belehren und zum Maßregeln“, sagt sie. Das führe dazu, dass in Deutschland ein gewisses Denunziantentum ausgeprägt sei. Sie rät stattdessen zu mehr Gelassenheit.

