Berlin/Schwerin

Drastische Kontaktbeschränkungen sollen den Anstieg der Corona-Infektionszahlen stoppen, so will es Kanzlerin Angela Merkel ( CDU), und die Länderchefs werden ihr – darauf deutet vieles hin – wohl folgen. Bundesweit würden in diesem Fall ab kommender Woche Freizeiteinrichtungen und Gastronomie geschlossen, Unterhaltungsveranstaltungen verboten und Kontakte in der Öffentlichkeit sowie Feiern auf Plätzen und in Wohnungen eingeschränkt. Maßnahmen, die unter OZ-Lesern viel Kritik hervorgerufen haben.

So fragt Ramona Müller: „Und warum erst ab dem 4. November und nicht sofort? Für mich ist das nicht wirklich realistisch, da sich in der Schule teilweise 30 Kinder aus 30 verschiedenen Haushalten in einem Raum befinden. Warum soll man sich dann nicht mit der Familie treffen können?“ Monique Franiel kritisiert: „Ja, traumhaft. Nur weil einige sich nicht an die Regeln halten wollen. Ich bin stinksauer. Meine Eltern können uns dieses Jahr gar nicht besuchen kommen. Sie wohnen an der Ostsee und wir am Bodensee. Wir schützen meine Eltern und sagen Familienbesuche vorsichtshalber ab. Und die „Es-gibt-kein-Corona-Deppen“ reisen fleißig weiter umher.“

Leser-Umfrage: Sind Sie für einen neuen Lockdown in MV?

Isabelle Beauvais prognostiziert: „das Ende unserer Wirtschaft!“ Cindy Nickel bittet: „Keinen Lockdown! Ihr ruiniert die Existenz der kompletten Gastronomie und Unterhaltungsbranche. Es sind schon genug Existenzen kaputtgegangen.“ Tino Mosebach gar meint: „Das ist doch totaler Unsinn. Die Bereiche, die geschlossen werden, sind doch gar keine Infektionsquellen. Alles, was Spaß macht und die Freizeit betrifft, wird verboten. Aber ich darf arbeiten gehen und Kontakt zu etwa 500 Menschen pro Tag haben. Bei uns in der Stadt muss ein Kind, welches Kontakt zu einer infizierten Person hat, in Quarantäne. Dessen Bruder geht aber weiterhin zur Schule, und der Papa geht weiter arbeiten. PS: Ich bin kein Corona-Leugner.“

„Ich vermute, ein harter Lockdown ist der Sache am dienlichsten“

Michael Binz zeigt sich verärgert, stellt die Frage: „Und wem haben wir das wieder zu verdanken? Richtig. Der Arroganz und dem Egoismus der AHA-Verweigerer und der Wir-fliegen-trotzdem-in Urlaub-Bürger. Das Beherbergungsverbot ohne Test hätte nie von unseren Gerichten gekippt werden dürfen. Und wenn die Gastronomie wieder schließen muss, dann müssen auch alle Kantinen, Mensen und so weiter von Konzernen, Firmen und Unis geschlossen werden“, meint Binz. Alles andere sei Messen mit zweierlei Maß. Besonders dort kämen nämlich die meisten Menschen zusammen, so der Leser weiter. „Und besonders da lässt sich AHA sehr schlecht überprüfen.“ Hilde von der Große bedient sich eines sprachlichen Bildes, moniert: „Ein Virus einzufangen mit Masken und Verboten ist wie Wasserschöpfen aus einem Boot mit einem Fischernetz.“

Hansi Wismar indes wird nicht müde zu betonen: „Corona ist keine Grippe.“ Auch Leon Engel rät zu Vernunft und Besonnenheit, plädiert gar für den großen Lockdown: „Der ist sicherer, weil die Kreativität im Umgang mit den Regeln mittlerweile bekannt sein dürfte.“ Remo Rönnpagel setzt hinzu: „Ich vermute, ein harter Lockdown ist der Sache am dienlichsten.“ Jana Ruch wiederum würde interessieren, so formuliert sie, „wer am Ende all die Rechnungen bezahlen soll. Stichwort Rettungsschirm für die Veranstalter im nächsten Jahr. Da hat Mecklenburg-Vorpommern jahrelang seine Schulden abgearbeitet, und nun schmeißen wir das Geld mit vollen Händen raus.“

Von Juliane Lange