Am Montag (19.4.) tritt Mecklenburg-Vorpommern in den harten Lockdown. Dieser bringt wieder viele Einschränkungen im privaten und öffentlichen Leben mit sich. Für Familien gibt es allerdings Ausnahmeregeln. Was sie dürfen und was nicht.

Darf ich meine Familie in MV besuchen?

Ja, der Besuch der Kernfamilie ist weiterhin möglich. Allerdings werden alle aufgefordert, generell auf nicht zwingend erforderliche private Reisen sowie Besuche von Verwandten, Freunden und Bekannten zu verzichten. Zur Kernfamilie gehören Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten, Kinder, Eltern, Geschwister, Enkel, Urenkel, Großeltern und Urgroßeltern.

Muss ich allein zu meiner Familie reisen?

Der im gleichen Haushalt lebenden Ehegatte, eingetragenen Lebenspartner, Lebensgefährte und Stiefkindern können mit zum Familienbesuch. Allerdings gelten die Kontaktbeschränkungen bei privaten Zusammenkünften.

Wie wirken sich die Kontaktbeschränkungen auf Patchworkfamilien und getrennt lebende Elternteile aus?

Die Kontaktbeschränkungen gelten nicht für Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partnern, Angehörigen des eigenen Haushalts und gegenüber Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht. Dies bedeutet: Im Falle eines geteilten Sorge- oder Umgangsrechts werden minderjährige Kinder den Hausständen beider Elternteile zugerechnet. Kinder getrennt lebender Eltern dürfen ihren Vater oder ihre Mutter somit jederzeit besuchen. Das gilt umgekehrt auch für die Eltern selbst.

Ich wohne in einem Hochinzidenzgebiet in einem anderen Bundesland und möchte meine Familie in MV besuchen. Muss ich mich vorher in Quarantäne begeben?

Nein. Die Quarantänepflicht gilt nicht für Besuche bei der Kernfamilie oder Reisen zur Wahrnehmung eines geteilten Sorge- oder Umgangsrechts.

Wie sieht es aus, wenn ich aus dem Ausland einreise, um meine Familie in MV zu besuchen?

Personen, die aufgrund des Besuchs von Verwandten ersten und zweiten Grades, des nicht im gleichen Hausstand angehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten oder eines geteilten Sorgerechts oder eines Umgangsrechts einreisen, können sich von der Quarantäne befreien lassen. Dazu muss ein negatives Testergebnis vorlegen, das bei der Einreise nicht älter ist als 48 Stunden oder direkt an der Grenze vorgenommen wird. Gleiches gilt bei der Rückkehr aus einem ausländischen Risikogebiet nach einem Besuch eines Verwandten ersten oder zweiten Grades.

Kann ich mit meinen Kindern auf den Spielplatz gehen?

Ja. Anders als im Lockdown im Frühling 2020 bleiben dieses Mal die Spielplätze an der frischen Luft für Familien geöffnet. Innenspielplätze können im Moment leider nicht genutzt werden.

Schulen und Kitas schließen wieder im Lockdown. In welchen Fällen darf mein Kind die Notbetreuung besuchen?

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 und Kinder in Kindergärten können in Ausnahmefällen die Notfallbetreuung der Schule besuchen. Liegt eine komplexe Behinderung und gesundheitliche Beeinträchtigung vor, besteht unabhängig von Alter des Schülers und der Beschäftigungssituation der Erziehungsberechtigten ein Anspruch auf Notbetreuung in der Schule. Wenn Eltern eine private Kinderbetreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll organisieren können, bei alleinerziehenden Familien in begründeten Fällen oder wenn mindestens ein Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist, kann die Notbetreuung in Anspruch genommen werden.

Welche Unterstützung bekomme ich, wenn ich meine Kinder betreuen muss und nicht arbeiten kann?

Wenn Eltern aufgrund des eingeschränkten Schulbetriebes nicht arbeiten gehen konnten und einen Verdienstausfall hatten, weil sie ihr Kind betreuen mussten, kann eine Entschädigung beim Landesamt für Gesundheit und Soziales beantragt werden. Voraussetzung für den Anspruch auf eine Entschädigung ist, dass das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert bzw. auf Hilfe angewiesen ist.

