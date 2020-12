Kostenlos bis 16:26 Uhr Lockdown in MV: Friseure, Kosmetik-, Massage-Studios – was schließen muss und was nicht

Mecklenburg-Vorpommern geht am Mittwoch (16. Dezember) wie ganz Deutschland in den Corona-Lockdown, das öffentliche Leben wird weitgehend heruntergefahren. Betroffen sind davon jetzt auch Friseure. Auch Massage-Praxen sind dicht. Doch es gibt Ausnahmen.