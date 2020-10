Rostock

Am Mittwoch hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit den Ministerpräsidenten angesichts der steigenden Corona-Zahlen einen „Lockdown light“ beschlossen. Viele Menschen wollen wissen: Was bedeuten die Verschärfungen für den Alltag in MV?

Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen, so weit dies zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist.

Darf ich noch in andere Bundesländer fahren?

Ja. Es wird zwar empfohlen, auf Reisen, die nicht notwendig sind, zu verzichten. Explizit verboten sind sie aber nicht.

Darf ich Verwandte besuchen und bei ihnen übernachten?

Ja. Auch hier gilt die Empfehlung, möglichst darauf zu verzichten, aber es ist nicht verboten.

Mit wie vielen Personen darf ich mich treffen?

Grundsätzlich sind Kontakte zu Personen außerhalb des eigenen Hausstands auf das absolut Nötigste zu reduzieren. Es gilt die Regelung, dass sich Personen aus zwei Hausständen treffen dürfen, maximal jedoch zehn Personen.

Darf ich noch Geburtstage, Hochzeiten oder Kindergeburtstage feiern?

Ja, aber auch hier gelten die Kontaktbeschränkungen: Maximal zehn Personen und nur aus dem eigenen und einem weiteren Hausstand dürfen teilnehmen.

Kann ich noch normal zum Arzt gehen, auch zum Zahnarzt?

Ja. Es wird dringend empfohlen, vorher einen Termin zu machen. Wer Corona- oder Erkältungssymptome hat, sollte möglichst nicht in eine Praxis gehen.

Unter welchen Bedingungen darf ich Angehörige im Krankenhaus, im Pflegeheim, im Altenheim besuchen?

Schon vor der jüngsten Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen galt in MV, dass bei steigenden Infektionszahlen die Besuchsmöglichkeiten auf Landkreisebene eingeschränkt werden können. Das gilt weiterhin. Aber: Bewohner von Heimen oder Patienten dürfen nicht komplett isoliert werden, es muss also Kontaktmöglichkeiten geben.

Dürfen Gottesdienste stattfinden?

Ja. Die Nordkirche hat auch bereits angekündigt, im November weiterhin Gottesdienste abzuhalten. Wie es mit der Seelsorge weitergeht, muss noch auf Länderebene entschieden werden.

Wie sieht es mit Beerdigungen aus?

Nach aktuellem Stand werden Beerdigungen ab 4. November wie normale Veranstaltungen behandelt, was bedeuten würde, dass nur zehn Personen aus zwei Hausständen teilnehmen dürften. Die Linke hatte sich am Donnerstag im Landtag dafür ausgesprochen, mindestens 20 Personen zuzulassen. Die Landesregierung will jedoch diese wie auch zahlreiche andere offene Fragen am Freitagabend klären.

Ein Friseur bietet gleichzeitig Kosmetik und Nagelstudio an. Darf er das oder darf er nur Haare schneiden?

Das ist in MV noch nicht abschließend geklärt. Haareschneiden ist nur mit Schutzmaske erlaubt, sowohl der Friseur als auch der Kunde müssen eine tragen. Kosmetikstudios müssen schließen, weil hier der Kontakt zum Kunden noch enger ist als beim Friseur.

Dürfen Reisebüros noch Reisen verkaufen?

Grundsätzlich ja. Die Frage ist allerdings, wie sinnvoll es ist, angesichts der grassierenden Pandemie jetzt eine Reise zu buchen. Es besteht immer die Gefahr, dass die Reise noch abgesagt wird oder man bei der Rückkehr in Quarantäne muss – falls man überhaupt noch aus dem Reiseland ausreisen darf. Die Bundesregierung hat bereits im Sommer deutlich gemacht, dass es keine zweite Rückholaktion wie bei dem ersten Lockdown geben wird.

Dürfen Eisdielen öffnen und durch das Fenster Eis verkaufen?

Ja, Eisdielen gelten als gastronomische Einrichtungen, also ist Außerhausverkauf möglich.

Darf ich beim Bäcker noch einen Kaffee trinken – drinnen oder draußen?

Auch hier gilt: Außerhausverkauf ist erlaubt. Den Kaffee direkt beim Bäcker zu trinken, ist wohl nicht erlaubt. Eine genaue Klärung dazu steht noch aus.

Ich möchte zum Einkaufen in ein anderes Bundesland fahren – zum Beispiel in ein Outlet-Center nach Schleswig-Holstein . Ist das erlaubt?

Ja. Einkaufen bleibt ja grundsätzlich erlaubt, und da Reisen auch nicht verboten sind, steht dem nichts im Wege.

Welche Veranstaltungen müssen abgesagt werden?

Alle Einrichtungen zur Freizeitgestaltung müssen geschlossen bleiben, das gilt etwa für Kinos, Theater, Freizeitparks, Discos, Bars, Clubs oder Fitnessstudios. Dementsprechend können dort auch keine Veranstaltungen stattfinden. Karls-Chef Robert Dahl hat allerdings angekündigt, dass seine Erlebnishöfe offen bleiben – mit Einschränkungen.

Bleiben Zoos geöffnet?

Das ist ungewiss. Zoos werden in den Regelungen auf Bundesebene im Bereich Freizeit nicht explizit aufgeführt. In MV wird die Landesregierung auch darüber am Freitag beraten.

Darf demonstriert werden – etwa gegen die Corona-Regelungen?

Ja. Nach aktuellem Stand dürfen in MV bis zu 500 Menschen unter Einhaltung von Abstandsregeln demonstrieren, in Ausnahmen auch mehr. Es könnte aber sein, dass die Landesregierung die Teilnehmerzahl am Freitag weiter einschränkt. Das Recht, zu demonstrieren, werde aber auf jeden Fall gewährleistet, hieß es am Donnerstag.

Dürfen an Schulen und Kitas noch Feste und Veranstaltungen stattfinden?

Das ist für MV noch nicht abschließend geklärt. Da aber sowohl Kitas als auch Schulen geöffnet bleiben und die Kinder ohnehin zusammen sind, dürfte es keinen großen Unterschied machen, wenn sie dabei etwa eine Laterne tragen, wie demnächst am Martinstag.

Bleiben Hotels geöffnet?

Ja, sie müssen jedoch weiterhin strenge Corona-Schutzmaßnahmen einhalten.

Dürfen Monteure oder Geschäftsleute aus anderen Bundesländern in Hotels in MV übernachten?

Ja. Das war auch schon beim ersten Lockdown so. Hotels, die sich auf diese Klientel spezialisiert haben, kamen auch relativ gut durch die Krise.

Dürfen Zweitwohnungsbesitzer aus anderen Bundesländern ihre Wohnung in MV noch nutzen?

Ja, anders als beim ersten Lockdown ist das weiterhin erlaubt. Damit ist auch nicht mehr mit solch Aufsehen erregenden Rechtsstreitigkeiten zu rechnen wie beim ersten Lockdown.

