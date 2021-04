Rostock

Während des harten Lockdowns, der am Montag in Kraft treten wird, sollen die Kontakte weitestgehend reduziert werden. Treffen sind dann nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt gestattet.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) appellierte in der Pressekonferenz nach dem MV-Gipfel am Freitagabend: „Bitte bleiben Sie zu Hause und treffen Sie niemanden.“ Diese Einschränkungen spiegeln sich auch beim Kinder- und Jugendsport wieder.

„Wir haben uns im MV-Gipfel mit den Kommunen darauf verständigt, dass es beim Kinder- und Jugendsport zunächst auch beim Individualsport bleibt und dass wir uns nochmal die Situation anschauen“, meinte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig dazu.

Sport in der Gruppe muss weiter ruhen

Sie würde das Bedürfnis der Kinder- und Jugendlichen natürlich verstehen, sagte sie, „auf der anderen Seite schließen wir jetzt gerade die Schulen.“ Es wäre sich beim Gipfeltreffen darauf verständigt worden, dass zunächst die Position zurückgestellt werde. Das Thema um den Kinder- und Jugendsport soll noch einmal zwischen kommunaler Ebene und Sport- und Bildungsministerium beraten werden. Der Sport in der Gruppe bleibt also verboten.

Viele Freizeiteinrichtungen in MV müssen ab Montag schließen. Einige Ausnahmen wird es jedoch geben: Anders als im ersten Lockdown im März 2020 werden in diesem Lockdown die Spielplätze an der frischen Luft nicht gesperrt. Nur Indoorspielplätze werden geschlossen. Es sollen beim Toben am Klettergerüst und an den Schaukeln und Rutschen die Kontakt- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Zoos und Tierpraks bleiben geöffnet

Und auch die Außenbereiche der Zoos und Tierparks in MV dürfen offen bleiben, kündigte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) auf der Pressekonferenz an. „Das haben wir in der Verordnung generell niedergeschrieben.“ Die Innenbereiche der Tierparks und Zoos müssen jedoch geschlossen bleiben, ebenso wie Museen, Galerien und Bibliotheken.

Von SP