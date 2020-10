Rostock

Die Mehrheit der OZ-Leser hat sich in einer Online-Umfrage für einen Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern ausgesprochen, um die Infektions-Dynamik zu stoppen. 54,4 Prozent der Befragten haben sich für ein herunterfahren des öffentlichen Lebens ausgesprochen – allerdings in verschiedenen Abstufungen.

Die meisten der Lockdown-Befürworter sind für harte Einschnitte wie im März (25,6 Prozent). Einen Lockdown bei dem nur Schulen und Kitas geöffnet bleiben, halten 16,6 Prozent für den richtigen Weg. Einen „Lockdown light“, bei dem die Gastronomie geschlossen wird und Veranstaltungen verboten werden, finden 12 Prozent vernünftig.

Ein großer Teil der Umfrage-Teilnehmer (43,4 Prozent) hält nichts davon für eine geeignete Lösung. Insgesamt wurden 1462 Stimmen abgegeben.

