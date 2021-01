Schwerin

Wie stark wird das Leben noch eingeschränkt? Am Dienstag wollen Bund und Länder auf einem vorgezogenen Gipfel über die aktuelle Corona-Lage beraten. Vor allem das Kanzleramt drängt dabei auf weitere Lockdown-Verschärfungen.

Doch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) will da nicht einfach so mitmachen: Die Schweriner Regierungschefin will den Lockdown verlängern, aber nicht ohne triftige Gründe verschärfen. Das sagte Schwesig am Montag der OZ. Und: Sie fordert kostenlose FFP-2-Masken für alle.

Anzeige

Schwesig will mehr zu Mutationen wissen

Nächtliche Ausgangssperren, eine Pflicht zum Tragen von FFP-2-Masken in der Öffentlichkeit, die komplette Schließung von Schulen und Kitas: Aus dem politischen Berlin waren in den vergangenen Tagen immer neue Maßnahmen gefordert worden – aus Sorge vor den Virus-Mutationen aus Großbritannien und Südafrika.

Die Wirtschaftsverbände in MV hingegen sprechen bereits von einem „Überbietungswettbewerb neuer Verbote“. Und auch Schwesig sagt: „Mir ist wichtig, dass wir die Bürger bei den Corona-Maßnahmen mitnehmen. Das gilt erst recht, wenn es um Verschärfungen geht.“

Grund zur Entwarnung gibt es laut Schwesig nicht: „Es ist klar, dass wir die bestehenden Schutzmaßnahmen verlängern müssen. Ob es weitere Verschärfungen geben muss, hängt für mich von den Erkenntnissen der Wissenschaftler ab.“ Für den Abend ist eine Videokonferenz der Länder-Chefs mit führenden Experten des Bundes geplant: „Ich erwarte, dass die Wissenschaftler uns mehr Informationen über die Virusmutation mitgeben.“

FFP-2-Masken für alle

Schwesig fordert vom Bund zudem, die Menschen besser dabei zu unterstützen, sich selbst vor dem Virus schützen können. In Richtung von Kanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) sagt sie: „Der Bund sollte alle Bürgerinnen und Bürger mit FFP-2-Masken ausstatten, so wie das bei den Älteren ja schon der Fall ist.“

Kritik an der andauernden Diskussion über neue Verbote kommt aus der Wirtschaft: „Viele Firmen sind inzwischen in einer existenzbedrohenden Lage. Sie brauchen dringend Zuversicht und Perspektive“, sagt Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in MV. „Es müssen jetzt Szenarien auf den Tisch, wie es weitergehen soll, wenn die Infektionszahlen wieder gesunken sind.“ Ähnlich äußert sich Sven Müller, Geschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in MV: „Wir sollten jetzt Ruhe bewahren, die Zahlen und die Maßnahmen bewerten.“

Mehr lesen:

Auch die Gewerkschaft der Polizei im Land (GdP) sieht weitere Verbote skeptisch: Ausgangssperren seien in einem Flächenland wie MV kaum zu kontrollieren, so GdP-Landeschef Christian Schumacher. „Die meisten Menschen halten sich an die Regeln. Aber wir stellen leider auch fest, dass ein wachsender Teil die Maßnahmen nicht mehr mitträgt und zunehmend auch unseren Kollegen gegenüber aggressiv reagiert.“

Von Andreas Meyer