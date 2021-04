Rostock

Mit dem neuen harten Lockdown, der am Montag, den 19. in Kraft treten wird, gibt es in Mecklenburg-Vorpommern wieder viele neue Regeln. Einige betreffen auch die Bewegungsfreiheit, denn die Mobilität und damit einhergehende Kontakte sollen möglichst reduziert werden.

Einreisen nach Mecklenburg-Vorpommern zu touristischen Zwecken sind ohnehin komplett verboten. Doch ist ein Ausflug an die Ostsee für Einwohner noch möglich? Dazu haben wir die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Kann ich mich innerhalb MVs frei bewegen?

Grundsätzlich sollten Ausflüge während des Lockdowns so weit es geht vermieden werden, um der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Wer in Mecklenburg-Vorpommern seinen Hauptwohnsitz hat, darf sich aber auch in MV frei bewegen.

Kann ich in einen anderen Landkreis in MV einreisen, um am Strand spazieren zu gehen?

Ein Spaziergang am Strand ist also erlaubt, sofern es in dem Landkreis keine weiteren Einschränkungen wie beispielsweise Einreiseverbote oder Ausgangssperren gibt. Die Insel Usedom im Landkreis Vorpommern-Greifswald sollte nicht angesteuert werden. Hier gibt es nämlich derzeit ein Einreiseverbot.

Was bedeutet Einreiseverbot und was muss ich da beachten?

Bei zu hohen Inzidenzwerten können Landkreise Einreiseverbote erlassen. Dann ist es verboten aus einem anderen Bundesland oder Landkreis in diesen Kreis einzureisen. Das gilt auch für Besitzer von Zweitwohnungen oder für tagestouristische Ausflüge. Nur mit einem triftigen Grund, beispielsweise für die Arbeit oder den Besuch der Kernfamilie, ist eine Einreise in das Bundesland erlaubt.

Welche Landkreise in MV haben Einreiseverbote?

Am Donnerstag haben die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald ein Einreiseverbot verhängt.

Was gilt es bei Ausgangssperren zu beachten?

Die Ausgangssperren sollen von den Landkreisen und kreisfreien Städten verfügt werden. Zwischen 21 und 6 Uhr darf dann im gesamten Kreisgebiet die eigene Unterkunft beziehungsweise das eigene Grundstück nicht mehr ohne triftigen Grund verlassen werden. In vielen Amtsbereichen in MV gilt diese Ausgangssperre schon, beispielsweise in Bad Doberan oder Neustrelitz. Auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald und in Schwerin darf man in der Nacht nicht mehr spazieren gehen.

Woher weiß ich, ob mein Ausflugsziel ein Einreiseverbot ausgesprochen hat?

Die Informationen gibt es auf den Internetseiten der jeweiligen Landkreise.

Ich möchte meine Familie besuchen, die in einem Landkreis mit Einreiseverbot wohnt.

Der Besuch der Kernfamilie gilt als triftiger Grund. Die Einreise ist also möglich, um Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten, Kinder, Eltern, Geschwister, Enkel, Urenkel, Großeltern und Urgroßeltern zu besuchen. Die aktuellen Kontaktbeschränkungen müssen beachtet werden.

Von Stefanie Ploch