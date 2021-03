Schwerin

Jetzt steht es fest: Gastronomie, Theater und Kinos bleiben am Montag in ganz MV wegen der angespannten Corona-Lage weiterhin geschlossen, auch wenn eine Öffnung rechtlich in einzelnen Regionen möglich wäre. Auf diese Regelung haben sich Landesregierung und Kommunen geeinigt, heißt es auf OZ-Anfrage aus der Schweriner Staatskanzlei. Erst solle der Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag, 22. März, abgewartet werden.

„Vorerst keine weiteren Öffnungsschritte“

Die Lage vor dem Gipfel ist kompliziert. Eigentlich könnten Rostock, Vorpommern-Rügen und die Mecklenburgische Seenplatte wegen einer Corona-Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 ab Montag Kinos, Theater, Außengastronomie öffnen sowie Kontaktsport im Freien und kontaktlosen Sport innen erlauben. Werden sie aber nicht, erklärt Regierungssprecher Andreas Timm. Man habe sich geeinigt, „vorerst keine weiteren Öffnungsschritte umzusetzen“. Es solle verhindert werden, dass Lockerungen nach wenigen Tagen wieder zurückgenommen werden müssen, weil sich die Infektionslage verschärft.

Rostock darf am Sonnabend im Rahmen eines Pilotprojektes 777 Zuschauer beim Heimspiel des FC Hansa Rostock in der 3. Fußball-Liga in das Ostseestadion lassen. Dies sei aber „keine Lex Hansa“, also keine Ausnahme nur für den Verein, so Timm. Rostock hätte auch andere Bereiche auswählen können. Man sei aber überein bekommen, erst die Lage in der kommenden Woche neu zu bewerten. Was auch immer beim Kanzlerin-Gipfel am Montag herauskommt, für die Umsetzung in MV werde am Donnerstag der Landtag, am Freitag der MV-Gipfel beteiligt. Heißt: weitere Lockerungen wären erst – wenn überhaupt – ab 29. März zu erwarten.

Rostock im „Dilemma“: Neustart wird wohl verschoben

Das bringt die Hansestadt Rostock in ein „Dilemma“, wie Stadtsprecher Ulrich Kunze erklärt. Ja, man könnte noch übers Wochenende eine Verfügung erlassen, die ab Montag den Neustart von Gastronomie, Theater und Kinos ermöglicht. Noch seien Beratungen vorgesehen. „Die Tendenz ab Montag ist aber eher negativ“, so Kunze.

Laut Landesregierung gibt es keinen Automatismus, dass die genannten Bereiche wieder öffnen dürfen. Bei einer Corona Inzidenz bis 50 müssten einzelne Landkreise und kreisfreie Städte erneut Entscheidungen treffen, bei 50 bis 100 sei das Land einzubinden.

Gastro-Branche kritisiert: Niemand denkt an uns

Große Enttäuschung herrscht in der Beherbergungsbranche, die am Freitag in Rostock lautstark demonstrierte. „Mehr Nichtwertschätzung kann man einer Branche nicht entgegenbringen“, erklärt Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV, in Richtung Politik. Selbst die „Minimalhoffnung“ auf Öffnung der Außengastronomie werde nun genommen. Dabei gebe es keine Hinweise darauf, dass bei solchen Gelegenheiten das Corona-Virus übertragen worden wäre.

„Ich freue mich wirklich für Hansa, dass sie das machen können. Ich frage mich aber, warum ich dann als Familie oder zu zweit oder dritt nicht in die Gastronomie gehen kann“, sagte Schwarz mit Bezug auf das Hansa-Spiel. Schwarz fordert nun umfangreiche Entschädigung für Gastronomen und Hoteliers.

„Ostseestadion und Mallorca sind falsche Zeichen“

Auch der Geschäftsführer der Moya-Kulturbühne in Rostock, Niels Burmeister, stellte die Frage, ob die Öffnung des Profisports noch vor dem Kinder- und Jugendsport das richtige Zeichen der Landesregierung ist. „Diese Zeichen, Mallorca oder das Ostseestadion zu öffnen, sind die falschen Zeichen.“ Wegen stark sinkender Corona-Infektionszahlen hat die Bundesregierung die Reisebeschränkungen für Mallorca aufgehoben.

