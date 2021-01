Rostock/Schwerin

Reisen aus anderen Bundesländern und dem Ausland nach Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit nur in Ausnahmefällen möglich. Hier gibt es jedoch zahlreiche Unklarheiten, die unter anderem die Besitzer von Zweitwohnungen im Nordosten beschäftigen. Die OZ fragte bei der Landesregierung nach:

Als Lübeckerin bin ich gern am Strand von Boltenhagen unterwegs. Ich habe gehört, dass selbst ein touristischer Tagesausflug nach MV am menschenleeren Ostsee-Strand sanktioniert wird. 150 Euro sind angedroht. Stimmt das?

Das ist zutreffend. In der Corona-Landesverordnung ist dies konkret im Paragrafen 5, Absatz 1, geregelt: So müssen demnach Bürger, die verbotene Reisen in den Nordosten unternehmen, mit Bußgeldern in Höhe von 150 bis 2000 Euro rechnen.

Ich lebe in Hamburg und habe meinen Zweitwohnsitz seit Jahren in Rostock. Darf ich weiterhin in den Nordosten reisen und mich dabei von in meinem Haushalt lebenden Personen begleiten lassen?

Ja, das ist möglich.

Unser Großvater ist vor einigen Tagen verstorben. Die Beerdigung soll Mitte Januar in Wismar erfolgen. Dürfen ich als Enkelin und mein Mann – wir wohnen in Schleswig-Holstein – an der Beisetzung teilnehmen?

Die Einreise nach MV ist aufgrund der Erfüllung einer moralischen Verpflichtung zulässig. Für die Beisetzung wird ein Teilnehmerkreis von 20 Personen gestattet. Kinder bis 14 Jahre werden nach dem jetzigen Stand nicht mitgezählt.

Existieren spezielle Vorschriften für die Trauerfeier?

Bei der Trauerfeier sind die geltenden Kontaktbeschränkungen – nur ein Haushalt plus eine Person – zu beachten.

Trotz aller Widrigkeiten durch die Corona-Pandemie wollten wir Ende Januar in Greifswald heiraten. Unsere beiden Trauzeugen sollten aus Sachsen-Anhalt und Thüringen anreisen. Ist dies möglich?

Die Trauzeugen erfüllen eine moralische Verpflichtung, wenn sie als diese beim Standesamt gemeldet sind. Bitte beachten Sie, dass eine Trauung nur mit maximal zehn Personen durchgeführt werden kann. Die anschließende Hochzeitsfeier unterliegt dann den geltenden Kontaktbeschränkungen – also nur ein Haushalt plus eine Person. Die Folge: Sie können nicht mit beiden Trauzeugen feiern.

Wir leben mit unseren zwei Kindern auf der Insel Rügen. Können wir in Familie einen Tagesausflug nach Stralsund unternehmen?

Ja. Erst ab einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wird es Bewegungseinschränkungen in manchen Gebieten von MV geben.

In der kommenden Woche kehren meine Eltern von Gran Canaria zurück. Gilt für sie dann nach der Rückkehr aus Spanien neben der zehntägigen Quarantäne - auch eine Testpflicht? Und wie teuer wäre ein solcher Check?

Das zuständige Gesundheitsamt kann Sie innerhalb von zehn Tagen nach Einreise dazu auffordern, ein negatives Testergebnis vorzulegen. Wenn Sie über ein solches Ergebnis nicht verfügen, erfolgt die Aufforderung zu einem Test. Die Pflicht zur Vorlage eines Nachweises bzw. zur Duldung einer Testung entsteht grundsätzlich erst mit der Aufforderung durch das Gesundheitsamt. Die Kosten des Corona-Testes müssen seit diesem Jahr von Reiserückkehrern selbst getragen werden. Je nach Teststelle und Labor können diese Kosten aber variieren..

Ich wohne in Brandenburg und arbeite seit Monaten als Monteur in Stralsund. Dort bin ich unter der Woche in einem kleinen Hotel untergebracht. Ist der berufliche Aufenthalt in MV trotz des künftig verschärften Lockdowns weiterhin problemlos möglich?

Ja, das ist der Fall.

