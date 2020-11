Seit Anfang November gilt ein Beherbergungsverbot für Urlauber in Mecklenburg-Vorpommern. In vier Fällen haben Touristen gegen ihre Abreise vor dem Oberverwaltungsgericht geklagt. Das Gericht lehnte jetzt zwei der Anträge ab – mit dieser Begründung.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Greifswald hat am Donnerstag zwei Eilanträge von Urlaubern abgelehnt, die über den 5. November 2020 hinaus in ihren gemieteten Ferienobjekten in Mecklenburg-Vorpommern bleiben wollten. (Symbolfoto) Quelle: Stefan Sauer/dpa