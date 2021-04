Lockdown in MV: Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper müssen ausreisen

Rostock

Am Montag tritt der neue Lockdown für Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. Er soll zunächst für vier Wochen befristet sein. Ziel ist es, die landesweite 7-Tage-Inzidenz wieder unter 100 zu senken.

Urlaubsreisen und Tagesausflüge aus anderen Bundesländern nach Mecklenburg-Vorpommern sind weiter nicht möglich. Die Einreise aus touristischen Gründen also verboten. Und auch für Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper in MV wird sich künftig einiges ändern. „Wir sind das Land mit den härtesten Reisebeschränkungen. Und dazu stehen wir“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag im Landtag.

Ich habe eine Zweitwohnung in MV. Darf ich einreisen?

Nein. Während des Lockdowns sollen auch Reisen nach MV zur Nutzung des Zweitwohnsitzes ohne Erstwohnsitz im Land untersagt sein.

Ich bin bereits in meiner Zweitwohnung, darf ich bleiben?

Nein. Für Zweit­wohnungs­besitzer, die sich bereits im Land befinden, soll es eine Übergangs­frist geben, über deren Länge am Freitag noch entschieden wird.

Ich habe eine Zweitwohnung in MV, weil ich hier arbeite. Was muss ich beachten?

Die Corona-Verordnung des Landes besagt, dass eine Dienstreise nur dann erlaubt ist, wenn die Anwesenheit vor Ort für die Ausübung der beruflichen Tätigkeit unbedingt notwendig ist. Wer also seine Arbeit auch von zu Hause aus erledigen kann, sollte dies tun und darf keine Dienstreise vornehmen. Anders sieht es mit Dienstreisen aus, die trotz des Lockdowns erlaubt sind. Wer eine Dienstreise nach MV macht, müsse einen Nachweis von seinem Arbeitgeber haben, erklärt Robert Prellwitz vom Tourismusverband.

Ich möchte in MV meine Familie besuchen. Ist das möglich?

Auf private Reisen und Verwandtenbesuche sollte verzichtet werden, wenn keine dringende Notwendigkeit besteht. In jedem Falle ist nur ein Besuch der Kernfamilie (Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten, Kinder, Eltern, Geschwister, Enkel, Urenkel, Großeltern und Urgroßeltern) erlaubt, die ihren ersten Wohnsitz (Haupt- oder alleinige Wohnung) in MV haben. Es müssen die aktuellen Kontaktbeschränkungen beachtet werden.

Können Dauercamper in MV bleiben?

Nein. Auch Mieter von Dauercampingplätzen müssen ausreisen. Zuvor gab es hier ein kleines Schlupfloch: In der alten Corona-Verordnung stand, dass Dauercamper unter bestimmten Umständen nach MV einreisen dürfen. Das soll sich nun vorübergehend während der Zeit des Lockdowns ändern.

Von Stefanie Ploch