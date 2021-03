Swinemünde

Gerade erst die Türen wieder geöffnet, müssen sie morgen schon wieder geschlossen werden. Der Lockdown in Polen trifft Geschäftsleute und Unternehmen in Swinemünde hart. Corona wütet im Nachbarland, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 340. Deshalb wird das Zurückfahren verordnet. Vom 20. März bis zum 9. April gilt in ganz Polen ein Lockdown. Heißt auch für Swinemünde: Hotels (außer bei Geschäftsreisen), Museen, Kinos und Sportanlagen werden geschlossen und der Verkauf in Einkaufszentren wird stark eingeschränkt. Für Schüler der Grundschulklassen 1 bis 3 gilt erneut Homeschooling. Geöffnet bleiben Kindergärten und Krippen, auch Kirchen. Wenn die Infektionszahlen nicht zurückgehen, könnten die Einschränkungen verschärft werden.

Krystian Kośmider: Mir fehlen die Worte

Unternehmer aus Swinemünde sind am Boden zerstört. „Mir fehlen die Worte“, sagt Krystian Kośmider von der Engelsburg. Bei den Einschränkungen könnte die Hotelauslastung nur ein bis zwei Prozent betragen, fürchten Hoteliers. Für Geschäftsleute platzt ein Traum. Gerade erst hatten sie ihre Geschäfte in der Hoffnung wiedereröffnet, dass sie in den Osterferien einige Verluste ausgleichen können. Mit dem Lockdown ist das passé.

Dabei steht Westpommern in punkto Infektionsgeschehen vergleichsweise gut da. Die Region hat landesweit mit die geringste Infektionsrate. Die durchschnittliche tägliche Fallzahl pro 100 000 Einwohner beträgt 33,7. Nur zwei Regionen in Ostpolen haben eine noch niedrigere Inzidenz. Alarmierend ist jedoch, dass die britische Variante des Corona-Virus bereits mehr als die Hälfte aller Infektionen ausmacht. Das bestätigt die Gesundheitsbehörde. Impfungen könnten die Situation verbessern. Aufgrund von Lieferverzögerungen kann aber nicht mehr geimpft werden.

Fast 4000 Swinemünder geimpft

Bisher wurden fast 4000 Swinemündern geimpft, von denen die Hälfte auch bereits die zweite Dosis erhielt. Die meisten Impfungen werden vom Krankenhaus durchgeführt. Es gibt weitere vier Impfstellen in der Stadt. Doch die erhalten nur 30 Dosen Impfstoff pro Woche. Derzeit registriert das Krankenhaus die Altersgruppe der 65- bis 69-Jährigen, sowie onkologische, dialysierte, transplantierte und mechanisch beatmete Patienten für die Impfung.

Für kontroverse Debatten sorgt die Möglichkeit, SARS-CoV-2-Antikörpertests in den Swinemünder Supermärkten zu kaufen. Sie kosten 49,99 Złoty pro Stück. Die Bewohner stehen dieser Art von Tests ziemlich skeptisch gegenüber. Epidemiologen betonen, dass sie mit einem relativ hohen Fehlerrisiko belastet sind. „Es gibt kein großes Interesse, aber einige Kunden kaufen Tests aus Neugier”, sagt eine Kassiererin im Swinemünder Supermarkt.

Von Radek Jagielski