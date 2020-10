Schwerin

Ein erneuter Lockdown für Mecklenburg-Vorpommern – das hält Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) derzeit nicht für den richtigen Weg. „Wir sollten dafür sorgen, dass alles offen bleibt. Dafür müssen wir aber unsere Kontakte deutlich reduzieren“, sagte sie am Dienstag nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts mit den Ministern.

„Ich möchte, dass Familien zu Weihnachten zusammenkommen können, dass mehr möglich ist als zu Ostern.“ Geschäfte sollen auf bleiben, Gottesdienste gefeiert werden dürfen. Dafür sei aber die Disziplin aller gefragt: „Nicht alles was erlaubt ist, muss man in diesen Zeiten auch tun“, appellierte Schwesig. Gerade von Reisen und Familienfeiern sollte derzeit möglichst abgesehen werden. Oberstes Ziel sei es, Schulen und Kitas offen zu halten.

Konzentration auf Kreise mit hoher Inzidenz

Zuvor war bekannt geworden, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) beim Treffen mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch über einen „Lockdown light“ verhandeln will. Medienberichten zufolge würde der sich vor allem gegen Gastronomie und Veranstaltungen richten – Bars und Restaurants müssten dann schließen, Veranstaltungen würden verboten.

Schwesig sagte dazu: „Die Entwicklung in Deutschland macht auch vor MV nicht Halt und bereitet mir Sorge. Die Konzentration sollte aber auf jenen Gebieten mit enorm hoher Inzidenz liegen.“ Gemeint sind die Ansteckungen je 100 000 Einwohner der letzten sieben Tage. Im Berchtesgadener Land in Bayern liegt der Wert bei 219, in Berlin Neu-Kölln sogar bei 256,9. Zum Vergleich: Die höchste Inzidenz in MV meldet Vorpommern-Greifswald mit 43,1 (Wert vom Dienstagmorgen)

„Wenn Bars und Restaurants schließen müssen, dann Gute Nacht“

Vertreter des Gastgewerbes im Land warnen eindringlich vor neuen Schließungen. „Wenn Restaurants und Bars geschlossen werden müssen, dann Gute Nacht“, sagte der Präsident des Branchenverbandes Dehoga in Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz. Das Überleben der ganzen Branche stehe auf dem Spiel. Schwarz appellierte an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD), beim Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) und den Länder-Regierungschefs klar zu machen, dass die professionelle Gastronomie hervorragende Konzepte für den Infektionsschutz habe, die auch funktionierten. In der ganzen Sommer-Hochsaison habe es in der Gastronomie im Land keine einzige Corona-Infektion gegeben. Auch jetzt seien es nur Einzelfälle, die „absolut beherrschbar“ seien. Die professionelle Gastronomie dürfe nicht für illegale private Großpartys ohne Hygienemaßnahmen verantwortlich gemacht werden.

Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) stellte das neue Winter-Wirtschaftsprogramm für Firmen in Not vor. Mehr dazu lesen Sie hier.

