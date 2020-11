Geflügelwirtschaft - Wohin mit der Martinsgans? Geflügelzüchter in MV wegen Lockdown und Vogelgrippe in Not

Die Martinsgans steht zum Martinstag am 11. November traditionell in vielen Restaurants in MV auf der Speisekarte: Durch den Lockdown wurden jedoch Bestellungen storniert. Für die Geflügelzüchter, die in diesen Wochen ihren Jahresumsatz erwirtschaften, eine existenzbedrohende Situation. Und dann ist da noch die Vogelgrippe.