Leben in der Corona-Krise - Corona-Verbote gelockert: Diese Geschäfte öffnen am Montag wieder in MV

Ab 20. April dürfen Geschäfte des Einzelhandels wieder öffnen. Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern hatte am Donnerstag den Weg für Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen frei gemacht. Hier erfahren Sie, welche Händler in Ihrer Region am Montag wieder öffnen.