Eine temporäre Lockerung des strikten Verkaufsverbots an Sonn- und Feiertagen ist aus Sicht der Wirtschaft im Nordosten sinnvoll. Die Branchenvertreter wünschen sich mehr.

Lockerung des Verkaufsverbots am Sonntag: IHK begrüßen FDP-Vorschlag

