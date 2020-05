Lockerungen: Ab Montag können über 13.000 Kinder in die Kitas

Schwerin

Von Montag an können landesweit rund 13 600 Vorschulkinder wieder in Kitas betreut werden. „Ihnen soll nicht nur ein Abschluss ihrer Kindergartenzeit in ihren Gruppen ermöglicht werden. Wichtig ist auch, sie in den nächsten Wochen noch auf den Übergang in die Schule vorzubereiten“, sagte Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD). Die Gruppen können demnach aus bis zu 15 Kindern bestehen, sie sollen von festen Bezugspersonen betreut werden. Am 25. Mai solle dann der Übergang zum Regelbetrieb eingeleitet werden.

Mehr Betreuung ab 2. Juni

Für die Kinder vollzeitbeschäftigter Eltern solle spätestens vom 2. Juni an wieder eine umfassende Betreuung in den Kitas und Krippen in Mecklenburg-Vorpommern gewährleistet werden. Es werde dann eine Betreuungszeit von täglich sechs Stunden sichergestellt. Wo es möglich sei, auch länger. Zunächst war eine Mindest-Betreuungszeit von lediglich 3,5 Stunden täglich bei gleichzeitiger Begrenzung der Gruppengrößen auf fünf bis zehn Kinder geplant gewesen.

Von dpa/RND