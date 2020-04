Der Mediclin-Konzern erwägt, sein Krankenhaus in Crivitz (Kreis Parchim-Ludwigslust) an den Landkreis zu verkaufen. Dazu laufen nun Gespräche. Die Klinik soll in jedem Fall erhalten bleiben. Auf der Kippe steht dagegen die Zukunft der Geburtenstation. Mediclin will diese im Sommer schließen.