Rostock

Seit fast vier Monaten ruht der Ball in allen Amateur-Mannschaftssportarten coronabedingt. Während die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern teilweise wieder geöffnet wurden und auch Teile des Handels einen Schritt in Richtung Normalität gehen dürfen, besteht für Sportteams weiter Trainings- und Wettkampfverbot.

„Das, was den Amateursport ausmacht, ist das Zusammensein. Besonders für Kinder und Jugendliche sind Kontaktmöglichkeiten weggefallen“, erklärt Sven Wittfot, der als Sportvorstand beim Fußball-Verbandsligisten FC Schönberg im Ehrenamt aktiv ist.

Unsicherheit im Amateur- und Freizeitsport

Trainer Stephan Malorny vom FC Förderkader R. Schneider aus Sievershagen bei Rostock kritisierte unlängst, dass eine gravierende Unsicherheit im Amateur- und Freizeitsport herrsche und die Politik das kaum wahrnehme. „Im gesamten Sport lechzt jeder danach, wieder etwas zu tun“, betonte der 62-Jährige.

Wie ist Ihre Meinung? Halten Sie es angesichts der aktuellen Corona-Situation in Mecklenburg-Vorpommern für vertretbar, Mädchen und Jungen, Männern und Frauen in Mannschaftssportlern wieder ein Gruppentraining zu ermöglichen? Oder ist das zu gefährlich, weil die Gefahr besteht, dass sich die Ausbreitung des Corona-Virus dann beschleunigt?

Stimmen Sie hier bei unserer Online-Umfrage ab.

Von Christian Lüsch