Schwerin/Berlin

Noch in dieser Woche könnten gegen das Coronavirus Geimpfte und von Covid-19 Genesene einen Teil ihrer Rechte zurückbekommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte an, dass für diese Personengruppe Kontaktregeln und Ausgangsbeschränkungen entfallen sollten.

Möglich sei dies, weil durch stark ansteigende Impfzahlen die Corona-Infektionsrate bundesweit sinke. In MV wird sich das Regierungskabinett am Dienstag mit dem Thema befassen. Ausgang offen. „Es gibt noch Gespräche zwischen Bund und Ländern“, sagte Regierungssprecher Andreas Timm am Montagabend.

Glawe: Geimpfte müssen ihre Rechte zurückbekommen

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) zeigt vorab Symphatien für die Lockerungsidee: „Es ist eine Selbstverständlichkeit, wenn Geimpfte ihre Rechte zurückbekommen. Insofern ist auch die bundesweit geführte Diskussion zielführend.“ MV habe bereit zum 1. Mai Lockerungen für Geimpfte auf den Weg gebracht. Am Dienstag werde „über weitere Lockerungen beraten“.

Quarantänepflicht und Kontaktbeschränkungen könnten wegfallen

„In dem Moment, in dem klar ist, dass Geimpfte ein geringeres Infektionsrisiko haben, ist es nun möglich, Beschränkungen aufzuheben“, sagte Spahn. Eine dafür nötige Verordnung soll noch im Laufe der Woche Bundestag und Bundesrat passieren. Im besten Fall in dieser Woche, spätestens nächste Woche gebe es eine Entscheidung, sagte Jens Spahn.

Für Geimpfte und Genese könnten dann Quarantänepflichten, Kontakt- sowie Ausgangsbeschränkungen wegfallen. Nur bei Reisen aus Gebieten mit Virusvarianten müsste eine Quarantäne eingehalten werden.

Schwesig will Einreiseverbot für Geimpfte lockern

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte am Wochenende angekündigt, das Einreiseverbot für Geimpfte in MV zu lockern. Zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht Greifswald eine entsprechende Regelung in der Corona-Landesverordnung für unrechtmäßig erklärt und eine Neuregelung gefordert.

Von Frank Pubantz