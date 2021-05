Lockerungen für MV: Welche Entscheidungen am Dienstag fallen könnten

Am Dienstag entscheidet das Kabinett in Schwerin über die ersten Lockerungen in MV. Als sicher gilt, dass Schulen und Kitas in weiten Teilen des Landes wieder öffnen dürfen. Auch für die Wirtschaft soll es Erleichterungen geben. Warum Ministerpräsidentin Schwesig aber noch nicht so weit wie Schleswig-Holstein gehen will.