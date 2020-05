Lockerungen in MV: Zoos und Tierparks dürfen auch Innenbereiche wieder öffnen

Schwerin

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat in der Corona-Krise weitere Lockerungen beschlossen. Ab Donnerstag, 7. Mai 2020, dürfen in Zoos, Tierparks und Botanischen Gärten auch die Innenbereiche wieder öffnen. Waren bislang nur die Außenbereiche zugänglich, können dann auch die Gebäude wie die Aquarien in den Zoos wieder betreten werden. Das teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Schwerin mit.

Zudem würden die Außenspielplätze solcher Anlagen wieder geöffnet. Hygienemaßnahmen und die Abstandsregeln müssten jedoch weiter eingehalten werden.

Weitere Lockerungen in der Corona-Krise

Ebenfalls von Donnerstag an dürfen zahlreiche Dienstleistungsbetriebe wieder öffnen, etwa Kosmetikstudios, Massagepraxen und Nagelstudios. Auch Sonnen- und Tattoo-Studios, Fußpflegesalons, Physiotherapeuten, Logopäden und ähnliche Unternehmen könnten dann den Betrieb wieder aufnehmen.

Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten in Mecklenburg-Vorpommern müssen etwas länger warten, dürfen vom kommenden Montag an wieder öffnen

