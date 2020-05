Lockerungen in der Corona-Krise: OZ-Leser kritisieren Flickenteppich an Regeln

Rostock/Berlin

Der Ausstieg aus dem corona-bedingten Lockdown gestaltet sich ungleich schwerer als der Start der Restriktionen Mitte März. Während noch vor ein paar Wochen zwischen den Länderregierungschefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) beim Auflegen der strengen Corona-Maßnahmen weitgehend Einigkeit herrschte im Kampf gegen das Virus, beschließen die Länder jetzt, da die Infektionskurve abflacht vielfach ihre eigenen Regeln und Stufenpläne für diverse Lockerungen – 16 verschiedene Wege aus der Krise.

Von einem unabgestimmten Vorgehen ist die Rede, von Flickenteppich an Lockerungsmaßnahmen. Viele Leser indes finden: Der Blick der Länderchefs auf die jeweilige Region und die Infektionszahlen sei genau der richtige Weg, doch es kommt auch Kritik.

Anzeige

So sieht es Magrit Sodan: „Ich finde es richtig, dass die Bundesländer nach ihren aktuellen Fallzahlen entscheiden. Warum soll ein Bundesland, in welchem es so gut wie keine Fälle gibt, komplett alles geschlossen halten? Aber ich stelle mir das für alle Minister sehr schwierig vor. Man kann es nicht allen recht machen, und am Ende ist man sowieso immer schuld. Ich möchte nicht mit den Leuten tauschen.“ Auch OZ-Leserin Diana möchte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht tauschen, wie sie betont: „Ich glaube nicht, dass sie selbst so schnell gelockert hätte. Sie tut mir schon etwas leid.“ Marco Messner fasst es so zusammen: „Typisch aktuelles Bild. Basispolitik in den einzelnen Bundesländern und das weit entfernte Berlin.“

Weitere OZ+ Artikel

Leser-Umfrage: Wie finden Sie die Corona-Lockerungen in Kitas und Schulen in MV?

Ministerpräsidenten sind zu forsch bei Lockerungen

Andreas Skotarczak sieht das „allzu forsche“ Vorgehen der Ministerpräsidenten, wie es Merkel formuliert hat, gleichfalls kritisch: „Föderalismus hin, Föderalismus her. Entscheidend dafür müsste doch eigentlich der Bundestag sein, aber die Ministerpräsidenten führen sich auf wie kleine Kinder im Kindergarten. Jeder will der sein, der bestimmt, egal was der Chef sagt.“ Thomas Frohnert glaubt zu wissen: „Ihr als Wissenschaftlerin werden sich angesichts der Lockerungsorgien die Nackenhaare sträuben, aber gegen Unvernunft in der Politik kommt sie leider nicht an.“

Föderalismus in der Krise schafft mehr Bürokratie

Carlo Jeske setzt hinzu: „Lockerungen sind ja gut und schön und auch wichtig nach so langer Zeit Stillstand. Wir können jetzt nur noch hoffen und beten, dass das Ganze nicht nach hinten losgeht.“ Helmut Augustyniak ist überzeugt: „Vor Ort ist der Überblick am besten. Für Firmen, die in mehreren Bundesländern Standorte haben, könnte es problematisch werden. Mehr Bürokratie. Im Großen und Ganzen ist es schon richtig, dass jedes Land für sich verantwortlich ist. Im Ruhrgebiet ist eine andere Situation als hier im pommerschen Hinterland. Das sollte man nicht unbedingt über einen Kamm scheren. Was länderübergreifend ist, ist Sache des Bundes.“ Auch Simone Unterdörfer ist dieser Auffassung: „Es ist richtig, dass jedes Bundesland selbst Entscheidungen trifft.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema:

Von Juliane Lange