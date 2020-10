Der 3000-Einwohner-Ort Löcknitz in Vorpommern-Greifswald bleibt ein Treffpunkt der rechten Szene. Am Dienstag sind Ermittler nun gegen 24 Personen vorgegangen: Sie sollen verbotenerweise Waffen gehortet haben. Wieder mal. Welche Rolle das Dorf spielt und was hinter dem Einsatz steckt.