Löcknitz/Neubrandenburg

Die beiden Schulen in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) und Neubrandenburg, die wegen Corona-Fällen nach den Herbstferien zunächst geschlossen blieben, nehmen den Schulbetrieb von diesem Montag, 19. Oktober, an wieder auf. Das teilten die beiden Schulleitungen am Donnerstag mit.

Alle Schüler wurden daran erinnert, die geforderten Gesundheitsbestätigungen mitzubringen. An den Bildungseinrichtungen waren in den einwöchigen Ferien insgesamt drei Lehrer und acht Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Anzeige

Lesen Sie auch: Corona an Greifswalder Kollwitzschule: So geht es jetzt weiter

Daraufhin schlossen sich Hunderte Tests für die anderen Schüler und Lehrer sowie das Umfeld an, die aber negativ verliefen. Betroffen waren das deutsch-polnische Gymnasium Löcknitz, wo rund 450 Schüler aus Polen und Deutschland lernen, sowie die Integrierte Gesamtschule „Vier Tore“ in Neubrandenburg.

Von dpa