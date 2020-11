Löcknitz: Polizei verhindert Schlägerei unter Jugendlichen

Löcknitz

Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Schlägerei unter Jugendlichen in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) verhindert. Bis zu 30 Jugendliche sollen sich bereits am Freitagnachmittag in der vorpommerschen Kleinstadt versammelt haben, um Gewalttaten zu begehen, wie es von der Polizei hieß.

Verdächtige Jugendliche konnten flüchten

Beim Eintreffen von Beamten der Polizeireviere Pasewalk, Ueckermünde und der Bundespolizeiinspektion Pasewalk wurden verdächtige Jugendliche vor Ort angetroffen. Sie konnten jedoch flüchten. Augenzeugen sagten nach Polizeiangaben aber aus, dass sich die Jugendlichen gezielt zu einer tätlichen Auseinandersetzung getroffen hätten. Die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von OZ