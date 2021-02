Hiddensee

Aufatmen auf Hiddensee: Die 80-jährigen und älteren Bewohner der Insel müssen für den Pieks zum Schutz vor dem Coronavirus nicht nach Stralsund. Die den Senioren kaum zumutbare lange und umständliche Fahrt zum Impfzentrum des Landkreises Vorpommern-Rügen in der Hansestadt am Sund bleibt ihnen erspart. Wofür sich Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens (parteilos) stark gemacht hat, wird jetzt umgesetzt. Für Hiddensee gibt es eine Insellösung, kündigt die Kreisverwaltung an. „Die Senioren der Insel werden auch auf Hiddensee geimpft“, sagt dessen Sprecherin Dörte Lange.

Hiddensees Bürgermeister: Weg nach Stralsund wäre unzumutbar

Bis dato müssen Einwohner von Vorpommern-Rügen zum Impfen nach Stralsund. Dort gibt es das einzige Impfzentrum im Landkreis. Für Hiddenseer bedeutet das fast eine „Tagesreise“. Erst mit der Fähre nach Rügen und dort mit dem Auto nach Stralsund und nach dem Impfen zurück. Jene Inselbewohner, die 80 Jahre und älter sind, wären ohnehin auf Angehörige angewiesen, die sie mit dem Auto fahren. Ansonsten blieben die öffentlichen Verkehrsmittel, der Bus womöglich bis Bergen, dann die Bahn bis Stralsund und dort wieder in den Bus zum Impfzentrum. Dabei ist längst nicht jeder der Senioren noch gut zu Fuß. „Unzumutbar“, sagt Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens. Er packte Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth (SPD) bereits Ende Januar bei seiner Ehre und erinnerte ihn an seinen Wahlkampf-Slogan „Insellagen brauchen Insellösungen“. Gens appellierte an Land und Landkreis, eine „lebensnahe Impfstrategie“ für Hiddensee zu entwickeln. Sein Vorschlag: „Das Impfen sollte dringend dem Hausarzt auf der Insel ermöglicht werden.“

Mobiles Impfteam fährt nach Hiddensee

Die aktuelle Reaktion von Landrat Stefan Kerth: „Man muss nicht mit jedem Gedanken an die Öffentlichkeit gehen, bevor er realistisch umsetzbar ist. Wir arbeiten intensiv an Lösungen. Für Hiddensee haben wir nun eine Insellösung. Hier wird keiner vergessen.“ Die mit dem Land vereinbarte Lösung sehe zwar nicht vor, dass der Hiddenseer Inselarzt Dr. Ulf Müller die zur Kategorie 1 gehörenden Hiddenseer impft, geht Kreis-Sprecherin Dörte Lange ins Detail. „Ein mobiles Impfteam des Landkreises wird auf die Insel übersetzen und die Impfungen durchführen. Doktor Müller wird dabei sein.“

Rund 100 Inselbewohner werden geimpft

Den Pieks gegen Corona bekommen rund 100 Hiddenseer auf ihrer Heimatinsel. Am nächsten Mittwoch sollen die terminlichen und organisatorischen Abstimmungen zwischen Kreis, Hiddensees Bürgermeister und dem Inselarzt erfolgen, so Dörte Lange.

Thomas Gens, Bürgermeister von Hiddensee (parteilos): „Endlich gibt es eine lebensnahe Lösung. Der Weg nach Stralsund wäre für Hiddensees Senioren unzumutbar.“ Quelle: Stefan Sauer

Das Hiddenseer Gemeindeoberhaupt quittiert den aufgezeigten Weg mit den Worten „endlich gibt es eine lebensnahe Lösung“. Laut Thomas Gens soll die Impfaktion auf Hiddensee in der ersten Märzwoche in der Praxis des Inselarztes starten. „Zum Impfen nach Stralsund – das hat viele Senioren abgeschreckt. dann wollten sie sich lieber gar nicht impfen lassen. Die Insellösung hilft, die Impfquote hoch zu halten.“

Impf-Außenstellen im Landkreis öffnen am 1. März

Den weiten Weg nach Stralsund müssen ab März auch andere Einwohner des Landkreises nicht mehr auf sich nehmen. Wie der Kreis bereits ankündigte, sollen Außenstellen des Impfzentrums in Bergen, Grimmen, Bad Sülze und Ribnitz-Damgarten für kürzere Weg sorgen. Die ursprünglich für Mitte Februar vorgesehene Eröffnung musste wegen geringer Mengen an Impfstoff und technischen Problemen verschoben werden. Statt erst am 15. März, wie kürzlich mitteilt, sollen die Impfstrecken in den Außenstellen nun aber schon am 1. März eröffnen, teilt die Kreisverwaltung mit . Bei genügend vorhandenem Impfstoff sei vorgesehen, noch weiter in die Fläche zu gehen.

Von OZ