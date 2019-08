Gallin

Die Wirtschaft steht nach Ansicht vieler Experten vor einer Schwächephase. Es wird schon darüber diskutiert, wie Arbeitslosigkeit vermieden und kriselnde Konzerne im Notfall gerettet werden können. Doch es gibt auch gegensätzliche Trends: Viele Unternehmen – auch in MV – zeigen mit neuen Ideen und innovativen Ansätzen, dass man auch in der Krise wachsen kann. Ein Beispiel ist das Handelshaus DS Produkte mit seinem Logistikzentrum in Gallin, das dank der Präsenz in einer TV-Sendung einen Boom erlebt.

Das sollte auch anderen Unternehmern Hoffnung geben: Wenn es auf den ausgetretenen Pfaden nicht mehr richtig läuft, kann es sich lohnen, neue einzuschlagen. Natürlich kann nicht jeder auf den Durchbruch mit Hilfe einer großen Fernsehshow hoffen. Aber den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Die Weltwirtschaft ist im Wandel, und wer künftig eine Rolle spielen will, muss sich auch mal aus der Komfortzone herausbewegen. Solange der Staat noch volle Kassen hat, gibt es dafür auch ordentlich Unterstützung. Mit so einem finanziellen Schutzschild kann man sich in die Höhle des Löwen wagen. Immer noch besser, als von den Hyänen gefressen zu werden.

Von Axel Büssem