Lohnabzüge für Ungeimpfte in Quarantäne – OZ-Leser unentschlossen

In einigen Bundesländern wird es bereits gehandhabt: Sie wollen nicht mehr für Verdienstausfälle aufkommen, wenn Ungeimpfte wegen Corona in Quarantäne müssen. Das kann zu Lohnabzügen führen. MV hingegen wartet noch ab. Wir haben die Leserinnen und Leser gefragt, was sie davon halten. Das ist das Ergebnis.