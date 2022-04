Lohnkeller MV: Arbeiter wollen endlich gleiche Bezahlung wie anderswo in Deutschland

Rostock

Faire Löhne müssen endlich her! So lässt sich das Ergebnis einer Forsa-Umfrage für die OZ umschreiben. MV rangiert bei Löhnen und Gehältern im Vergleich mit anderen Bundesländern auch 30 Jahre nach der politischen Wende immer noch am Ende. Das muss endlich anders werden, fordert eine sehr große Mehrheit der Befragten in der Umfrage.

67 Prozent der Befragten halten eine Anpassung an das Lohn- und Gehaltsniveau zu anderen Regionen Deutschlands für „sehr wichtig“, weitere 28 Prozent für „wichtig“. In Summe sind das 95 Prozent. Nur 5 Prozent sind der Meinung, dass dies nicht oder weniger wichtig sei.

Vor allem Arbeiter in MV haben zu dieser Frage eine eindeutige Position: In Summe stimmen alle Befragten für sehr wichtig/wichtig. Bei Angestellten sind es 95, bei Beamten 94 und bei Selbstständigen 72 Prozent.

Die Umfrage Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG vom 14. bis 18. März insgesamt 1001 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger in MV mittels computergestützten Telefoninterviews befragt. Die Ergebnisse seien auf die gesamte wahlberechtigte Bevölkerung übertragbar. Die Fehlertoleranz wird mit plus/minus drei Prozentpunkten angegeben.

Klare Mehrheiten von rund 95 Prozent ergeben sich auch bei Anhängern der meisten großen Parteien – SPD, CDU, Linke, FDP und Grüne. Ausnahme: Die AfD-Wählerschaft hält bessere Löhne nur zu 90 Prozent für wichtig/sehr wichtig.

Von Frank Pubantz