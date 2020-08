Lohnkeller MV: Vier von zehn Beschäftigten verdienen weniger als 12 Euro

Rostock

Gute Löhne in ganz MV fordert Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) seit Jahren. Die Realität sieht anders aus: Die Zahl der Menschen, die von Mini-Löhnen leben müssen, ist landesweit weiterhin hoch. Die Linke fordert einen höheren Mindestlohn.

38 Prozent der Bruttolöhne unter 12 Euro

237 000 Frauen und Männer in MV haben im Jahre 2018 für weniger als 12 Euro brutto pro Stunde gearbeitet, das sind 38,01 Prozent aller 624 000 Erwerbstätigen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die der Linken-Bundestagsabgeordneter Dietmar Bartsch abgefragt hat. Damit rangiert MV am Ende der Bundesländer. „Der aktuelle Mindestlohn ist ein Armutslohn. Er bedeutet Ausbeutung und später millionenfache Altersarmut“, so Bartsch.

Anzeige

Bundesweit verdienen gut 26 Prozent aller Beschäftigten weniger als 12 Euro die Stunde, in Hamburg sind es 21, in Baden-Württemberg 21,8 Prozent. Der Durchschnittsverdienst der Beschäftigten in MV lag 2018 laut Bundesamt bei 15,86 Euro – ebenfalls Kellerplatz im Ländervergleich.

Weitere OZ+ Artikel

Alle anderen ostdeutschen Länder liegen deutlich über 16 Euro. Bei Hamburg stehen hier 21,89, bei Nordrhein-Westfalen 20,82 Euro. Betroffen von Mini-Löhnen sind vor allem Beschäftigte in Landwirtschaft, Beherbergung, Gastronomie oder Gebäudereinigung.

Lesen Sie auch: Beschäftigte in MV verdienen deutschlandweit am Wenigsten

Bartsch : Mini-Löhne kosten Steuerzahler Milliarden

Noch wenige Jahre zuvor lag MV im Vergleich der Niedriglöhne etwas besser: 35,5 Prozent der Beschäftigten zählte das Statistische Bundesamt 2014 in diese Kategorie, 217 000 Betroffene. Damals war Brandenburg noch schlechter als der Nordosten. Als Niedriglohn gilt ein Verdienst von unter zwei Dritteln des bundesweiten Durchschnittslohns. Damals wurden unter 10 Euro je Stunde als „niedrig“ bewertet.

Der Mindestlohn müsse von aktuell 9,35 schnell auf 12 Euro angehoben werden, so Bartsch. „ Hubertus Heil ist gefordert.“ Zudem sei der geringe Mindestlohn Steuerverschwendung. „Mini-Löhne und Mini-Renten kosten die Steuerzahler jährlich Milliarden. Für sogenannte Aufstockerleistungen, die Menschen erhalten, die von ihrer Arbeit nicht leben können, weil der Lohn zu gering ist, gibt der Staat jährlich rund zehn Milliarden aus“, erklärt der Linken-Politiker.

Lesen Sie auch: Enorme Unterschiede: Pflegekräfte in MV verdienen Tausende Euro weniger als im Westen

Arbeitsminister Heil will mehr Anreize für Tariflöhne schaffen

Für Bundesarbeitsminister Hubertus Heil seien die Zahlen ein nicht hinnehmbarer Zustand. „Im Herbst legen wir ein Maßnahmenpaket vor, das Anreize für mehr Tarifbindung schafft“, kündigte der SPD-Politiker am Rande eines Besuches in Güstrow an. Auch der Mindestlohn müsse, so Heil, weiter angehoben werden. Mittelfristig auf 12 Euro.

MV-Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) verweist seit 2019 auf höhere Tarife im Tourismus. Die Politik sei stark auf den ersten Arbeitsmarkt ausgerichtet. „Ziel ist es, dass mehr Menschen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kommen“, so Glawe. Das „A und O“ sei, „dass mehr Menschen von ihrer Arbeit leben könnten.“ Viele Unternehmen arbeiteten daran.

Schwesig lässt ihren Sprecher erklären: „Auch bei uns im Land ist der Durchschnittslohn gestiegen.“ Dennoch müsse MV weiter aufholen. Die Landesregierung werbe für mehr Tariflohn.

Lesen Sie auch: Öffentliche Aufträge: SPD in MV fordert Tariflohn

Von Frank Pubantz und Andreas Ebel