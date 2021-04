Loitz

Peene statt Spree, Rehkitz statt Kiez: Annika Hirsekorn und Rolando Gonzalez haben für ein Jahr dem Großstadtdschungel Berlin den Rücken gekehrt. Ein fast zweihundert Jahre altes, sanierungsbedürftiges Haus in der pommerschen Kleinstadt Loitz soll das neue Zuhause des Berliner Paares werden, das bisher nur ein Leben in Großstädten kennt.

Freiraum für den Kopf

„Was manchmal nervt in Berlin, sind all die Leute, die gestresst und busy sind“, sagt Annika, während sie auf der Leiter steht und mit einem Spachtel die Wand im künftigen Schlafzimmer bearbeitet. Loitz biete Raum, eine Menge Platz zum Gestalten, der in Berlin fehlt. Und Loitz biete Freiraum für den Kopf, formuliert die Ausstellungsmacherin ihre Erwartungen an den Umzug. Ob das Paar tatsächlich gekommen ist, um zu bleiben? Ausgang offen.

Annika löst Schichten alter Tapete von den Wänden des Hauses in der Greifswalder Straße, Rolando verspachtelt die Decke. Hier wollen die beiden einziehen, um im Rahmen des Zukunftsstadt-Projektes „Dein Jahr in Loitz“ das renovierungsbedürftige Gebäude herzurichten. Quelle: Stefan Sauer

Experiment mit offenem Ausgang

Die 35-jährige Ausstellungsmacherin und der 31-jährige Videoproducer haben sich auf ein Experiment eingelassen, ebenso wie die Stadt: „Dein Jahr in Loitz“ heißt der Versuch, der aus dem bundesweiten Modellprojekt „Zukunftsstadt 2030+“ gefördert wird. Die beiden richten ein altes Haus her, schaffen im Erdgeschoss einen öffentlichen Begegnungsraum, beziehen ein Basiseinkommen von monatlich je 1000 Euro und probieren aus, ob sich das Leben in der kleinstädtischen Beschaulichkeit mitten in der vorpommerschen Peenelandschaft für sie richtig anfühlt. Nach dem einen Jahr haben sie die Option, das Haus zu kaufen und für immer zu bleiben.

Loitz verlor mehr als die Hälfte der Einwohner

Das Zukunftsstadt-Projekt „Dein Jahr in Loitz“ sorgt für Aufsehen. Quelle: Stefan Sauer

Zuzug statt Abwanderung, Aufbruch statt Hoffnungslosigkeit. Loitz steht für viele kleinere Städte weitab der Metropolen. Die Jungen sind nach der Wende gegangen, weil wie in Loitz große Arbeitgeber schlossen. Loitz verlor seit der Wende mehr als die Hälfte seiner 10 000 Einwohner. Nun sollen die Jungen wiederkommen und den leerstehenden Häusern Leben einhauchen. Etwa 20 Häuser warten darauf.

Tolle Landschaft und was noch?

„Loitz ist eine Stadt zum Leben“, mit diesen Argumenten stemmt sich Bürgermeisterin Christin Witt (CDU) gegen den Bevölkerungsschwund. Auch wenn die Stadt heute wenige Nine-to-five-Arbeitsplätze bietet, sei sie der richtige Ort zum Wohnen. Die Kreisstadt Greifswald ist nur 20 Autominuten entfernt. Das Vereinsleben in der Stadt sei vielfältig, die Landschaft, durch die sich behäbig die Peene mäandert, unvergleichlich. Loitz sei der perfekte Ort für Künstler und Kreative wie Annika und Rolando. „Jetzt müssen wir nur noch die Digitalisierung voranbringen“, so Witt.

Im Rahmen des Zukunftsstadt-Projektes „Dein Jahr in Loitz“ soll das renovierungsbedürftige Gebäude hergerichtet werden.Im Erdgeschoss soll eine Begegnungsstätte entstehen. Quelle: Stefan Sauer

Umzug auf Probe

Im Rahmen des Modellprojektes kam vor drei Jahren die Frage auf, wie man es schafft, Menschen aus anderen Städten nach Loitz zu locken. Die Rostocker Agentur fint.ev befragte Großstädter, was sie reizen würde, in die Provinz zu ziehen. „Eine grundlegende Aussage war, dass man erstmal für eine Testphase nach Loitz ziehen würde und nicht gleich alles aufgeben möchte“, sagt Projektmitarbeiterin Teresa Trabert. Ein Ausstieg auf Probe also. Unter diesem Eindruck wuchs die Projektidee.

„Ein cooles Zeichen“

Die Entscheidung, sich an dem Experiment zu beteiligen, hat sich das Berliner Paar nicht leicht gemacht. Als Annika Hirsekorn im vergangenen Jahr vom Projekt erfuhr, habe sie zunächst überlegt, ob es passt. „Ich bin hier hergefahren und fand die Stadt sehr schön, aber wir konnten uns nicht entscheiden.“ Zurück in Berlin sei sie noch am selben Abend bei Freunden zum Pizzaessen eingeladen worden. Dort habe sie jemanden kennengelernt, der aus dem Nachbarort von Loitz stammt. „Das war ein cooles Zeichen“, sagt sie. Auf einmal war klar, was zu tun ist. In dem Wettbewerb setzten sich die beiden dann gegen 92 weitere Bewerber durch. Nun streichen sie in Loitz die Wände.

„Die Loitzer sind stur“

Frank Götz-Schlingmann unterstützt als Projektkoordinator die zwei Neu-Loitzer. "Ziel ist, das Haus zunächst in eine Zwischennnutzung zu bringen." Quelle: Stefan Sauer

Am ersten Tag brachte der Loitzer Christoph Preuß drei Eimer Lehm vorbei, um Löcher in den Wänden auszubessern. Nachbarschaftshilfe mit Symbolwert. Um Brücken zu den Loitzern zu bauen, soll im Erdgeschoss des Hauses eine Begegnungsstätte für die Jugend entstehen – auch das ist Teil des Projektes. Annika und Rolando haben eine Siebdruck-Werkstatt mitgebracht, wollen eine Comic-Bibliothek und eine Spielothek für Brettspiele eröffnen. Anke Diedrich, die in unmittelbarer Nachbarschaft einen Friseursalon betreibt, wünscht dem Paar viel Glück. Einfach werde es aber nicht, mutmaßt die 55-Jährige. „Die Loitzer sind stur. Die beiden werden es schwer haben, die Leute hinter dem Ofen hervorzulocken“, sagt sie. Jeder koche hier sein eigenes Süppchen.

Zwischennutzung soll Verfall stoppen

In dem Projekt geht es um Menschen – und um Häuser. Frank Götz-Schlingmann (58) kann sich noch an den Flächenabriss in den Vorwendejahren in Greifswald erinnern, als ganze Straßenzüge in der Altstadt geschliffen wurden. „Wir haben damals den Flächenabriss heftig kritisiert“, erinnert er sich. Das Entsetzen aber reiche nicht aus. Der Verfall in Loitz sei inzwischen weit fortgeschritten. „Das ist eine Operation am offenen Herzen, wenn in Loitz mehrere Häuser weggerissen werden müssen.“ Als Projektkoordinator der Stadt unterstützt er das Heimisch-Werden des Berliner Paares und die Rettung des Hauses. Ziel sei keine Kernsanierung, sondern zunächst eine Zwischennutzung, um den weiteren Verfall zu stoppen.

Verbindung zwischen Großstadt und Provinz

Vor wenigen Tagen fuhr der Videoproducer Rolando mit dem Fahrrad von Demmin nach Loitz. „Ein Hirsch lief über die Wiese, die Sonne versank über der Peenelandschaft“, schwärmt er. Mehr Natur geht nicht. Das Paar hat bereits mit Berliner Freunden gesprochen, als Gruppe das Haus zu kaufen. „Um das große Haus zu bespielen, braucht man eine Vereinsstruktur. In einem Jahr kann man nur die Anfänge dafür schaffen“, sagt Annika. Komplett aufgeben wollen sie ihr Berliner Leben nicht. „Klar, haben wir einige Projekte für das Jahr abgegeben“, sagt Annika. Aber eigentlich gehe es darum, eine Verbindung zwischen der Arbeit in Berlin und dem Wohnen in Loitz zu schaffen. „Wir wollen Künstler einladen, Workshops veranstalten.“

Ein anderes Paar zieht nach Loitz

Einen Gewinner kennt das Experiment bereits jetzt: Antje und Jens aus Hessen. Das Paar hatte sich ebenfalls beworben, schaffte es aber nicht auf das Siegertreppchen. Die beiden haben sich bei der Stadt gemeldet, wollen im Mai nach Loitz ziehen und dort heimisch werden.

Von Martina Rathke