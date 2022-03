Loitz

Vorpommern protestiert gegen hohe Spritpreise und drastisch steigende Kosten: Eine knappe Stunde standen Kraftfahrer am Mittwochmittag bei Loitz in der Höhe von Voßbäk und Schwinge im Stau. Die Bundesstraße 194 war blockiert. Ein Lkw und ein Traktor sowie neun Personen hinderten die anderen Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt. Verantwortlich dafür ist Mario Kehrle, Unternehmer aus Loitz. Unterstützt wurde er von der Firma Pommern Natura.

Pendler kriechen auf dem Zahnfleisch

„Ich wollte niemanden schikanieren, aber so auf die drastisch gestiegenen Spritpreise aufmerksam machen“, sagt er am Donnerstag, warum er diese Aktion im ländlichen Vorpommern zwischen Grimmen und der Peenestadt Loitz organisiert hatte. Er sei mit seinem Lackierfachbetrieb Arbeitgeber für sieben Mitarbeiter. „Sie alle müssen zur Arbeit fahren, etwa 30 Kilometer kommen dabei täglich für den Einzelnen zusammen“, erzählt er. „Alle, die derzeit als Pendler mit dem Auto zur Arbeit kommen müssen, kriechen wegen der hohen Kosten auf dem Zahnfleisch“, ist er überzeugt. Und ein Ende sei nicht absehbar. Deshalb müsse man aktiv werden.

Und dabei sieht Kehrle das allergrößte Problem erst im nächsten Jahr auf die Bürger zukommen: „Dann gibt es die Betriebskostenabrechnungen beispielsweise für die stark erhöhten Heizkosten, und viele können die dann sicherlich nicht aufbringen“, sagt er. Mario Kehrle: „Wird es so sogar vermehrt Obdachlose auch hier bei uns geben?“

Alle sitzen in einem Boot

Doch nicht nur mit starken Preisanstiegen bei Energie und Sprit müssten die Bürger rechnen. Kehrle habe einen Freund, der Fleischer in Loitz sei und ihm erzählt habe, dass das Fleisch im Einkauf für ihn jetzt 300 Prozent teurer sei. Auch solche Mehrkosten müssen die Verbraucher schließlich mittragen.

Knapp eine Stunde lang war die Bundesstraße wegen einer Protestaktion eggen die hohen Spritpreise am Mittwoch bei Loitz gesperrt. Quelle: privat

„Wir sitzen alle in einem Boot und das hat ein Leck. Das können wir nur gemeinsam retten“, begründet Kehrle seine Aktion. Den Aufruf dazu hatte er im Internet gelesen, in dem Speditionen aufgerufen hatten, den Verkehr auf Autobahnen und Bundesstraßen zu behindern, um so auf die hohen Kosten aufmerksam zu machen. „Ich fand die Idee sehr gut, wollte mich aber an die Gesetze halten und habe die Aktion deshalb bei der Polizei angemeldet“, erzählt er. Erst am Mittwochvormittag sei das kurzfristig geschehen, aber alles hätte gut geklappt. Sein wichtigstes Ziel: Dafür sorgen, dass das Leben wieder lebenswert wird.

Viel Verständnis bei Kraftfahrern

Der größte Teil der Kraftfahrer – etwa 90 bis 95 Prozent – habe mit Verständnis auf die knapp einstündige Straßensperrung bei Loitz reagiert. Kehrle: „Wir hatten eine Rettungsgasse für den Notfall gelassen.“ Auch Mitarbeiter im Krankenhaus haben sie zur Arbeit durchgelassen und ebenso mobiles Pflegepersonal, die bereits vorher über die Blockade, und darüber, dass sie am Stau vorbeifahren können, informiert worden waren, erzählt der Unternehmer. „Die Alten und Kranken müssen pünktlich versorgt werden und leiden gegenwärtig sowieso schon genug“, begründet das Mario Kehrle. Es seien aber auch einige wenige Menschen vor Ort gewesen, die die Aktion nicht verstanden hätten.

Plant der Loitzer nun weitere solcher Aktionen? „Ich werde die Situation und die Preisentwicklung beobachten und auch, ob zu Blockaden aufgerufen wird“, sagt er. Wenn es nötig bleibt, sei er wieder dabei.

Von Almut Jaekel