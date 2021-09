Lokführerstreik: So kommen Pendler und Reisende in MV doch noch ans Ziel

Rostock

Die Lokführer der Deutschen Bahn streiken ab Donnerstag, 2 Uhr, wieder. Auch in MV fallen dadurch zahlreiche Verbindungen aus oder werden nur teilweise bedient. Davon sind Tausende Pendler und Reisende betroffen. Die Bahn hat zwar einen Ersatzfahrplan erstellt. Doch der deckt längst nicht alle wichtigen Strecken in MV ab, kritisiert der Fahrgastverband Pro Bahn. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen. Die OZ zeigt einige davon.

Ersatzfahrplan der Bahn

Während die Züge des RE 7 Stralsund-Greifswald, der RB 17/18 Wismar-Schwerin-Ludwigslust, der RB 25 Velgast-Barth und der S 3 Rostock-Güstrow komplett ausfallen, bietet die Bahn auf zahlreichen Strecken Ersatzfahrpläne an.

Achtung: Diese gelten teilweise nur auf Teilstrecken, andere Verbindungen sind extrem ausgedünnt: Von Stralsund nach Berlin fährt nur der ICE um 11.15 Uhr regulär (Stand Mittwoch 18 Uhr). Für andere Uhrzeiten bietet die Bahn nur einen Umweg über Hamburg, der fast sechs Stunden dauert. Der für Pendler wichtige RE 1 von Rostock über Schwerin nach Hamburg startet nur um 13.07 Uhr planmäßig. Der Notfahrplan kann sich allerdings ständig ändern.

Andere Bahnanbieter

Die Lokführergewerkschaft bestreikt nur die Deutsche Bahn, andere Anbieter sind nicht betroffen. Die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH Odeg bietet etwa die für Pendler interessante Verbindung von Wismar über Schwerin nach Berlin an. In Schwerin könnten Passagiere, die nach Hamburg wollen, auch auf die Deutsche Bahn umsteigen. Diese Variante empfiehlt auch die Bahn.

Auch für die Strecke Rostock-Berlin ist das eine Alternative: Reisende könnten erst mit der Bahn nach Wismar und dann in die Odeg umsteigen. Die RB 11 der Bahn von Rostock nach Wismar soll fahrplanmäßig verkehren. Die Odeg warnt allerdings auf ihrer Internetseite bereits davor, dass die Züge wegen des Streiks voll sein könnten. Zusätzliche Züge werden nicht eingesetzt. Die Kapazitäten in den vorhandenen sollten aber ausreichen, versichert eine Odeg-Sprecherin.

Mitfahrzentralen

Wer kein eigenes Auto hat oder sich den Fahrstress ersparen möchte, kann sich an eine Mitfahrzentrale wenden. Vor allem auf der Route Rostock-Berlin ist die Chance groß, eine Mitfahrgelegenheit zu finden, denn sie zählt zu den beliebtesten Strecken. Auch private Fahrgemeinschaften bieten sich an.

Fernbus

Der größte Fernbusanbieter Flixbus verzeichnet einen regelrechten Ansturm: „Aufgrund des kommenden GDL-Streiks hat sich die Nachfrage für Flixbus aktuell fast verdreifacht“, so eine Sprecherin. Viele Busverbindungen von Städten in MV etwa nach Berlin oder Hamburg sind im Internet auch gar nicht mehr zu buchen. „Wir beobachten die Situation und können mit FlixBus bei Bedarf punktuell mehr Angebot schaffen.“ Reisende sollten daher regelmäßig im Internet nachschauen.

Kritik der Passagiere

Der Fahrgastverband Pro Bahn in MV kritisiert, die Bahn habe beim Ersatzfahrplan im Land teilweise die falschen Schwerpunkte gesetzt. Landeschef Marcel Drews sagte: „Auf einigen für Pendler wichtigen Strecken kommt man nicht richtig voran.“ So sei es etwa schwierig, von Neubrandenburg nach Güstrow zu kommen. „Und wer mit der S-Bahn nach Rostock will, muss teilweise eine Dreiviertelstunde früher aus dem Haus als sonst.“

Auch nütze es nichts, wenn im Ersatzfahrplan nur kurze Teilstrecken einer großen Verbindung bedient würden. „Die Bahn hätte sicherstellen müssen, dass man zumindest irgendwie durchs ganze Land kommt“, forderte Drews.

Neues Angebot der Bahn

Kurz vor dem geplanten fünftägigen Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn hat sich der Konzern am Mittwochabend mit einem neuen Angebot an die Lokführergewerkschaft GDL gewandt. Dieses enthält eine Corona-Prämie von bis zu 600 Euro und sieht eine Laufzeit des Tarifvertrags von 36 Monaten vor, wie das Unternehmen mitteilte. Bislang hatte die Bahn eine Laufzeit von 40 Monaten angeboten und die Höhe der Prämie nicht beziffert.

Ob das Angebot der Bahn aus Sicht der Gewerkschaft ausreicht und der Streik im Personenverkehr damit noch abgewendet werden konnte, war am Mittwochabend zunächst unklar.

Von Axel Büssem