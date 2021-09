„Long Covid“: Bis zu 30 Prozent der Corona-Erkrankten leiden unter Spätfolgen

Rostock

Von Müdigkeit über Luftnot oder Muskel-, Gelenk- und Kopfschmerzen bis zu Schlafstörungen, Depression und Angst – nach Angaben von Prof. Anke Steinmetz aus der Physikalischen und Rehabilitativen Medizin der Uniklinik Greifswald sind mittlerweile bis zu 200 verschiedene Symptome einer Long-Covid-Erkrankung in quasi allen Organsystemen beschrieben worden.

Auch wenn die Patienten offiziell als „genesen“ gelten, leiden viele Corona-Erkrankte noch Monate später unter körperlichen Einschränkungen. Die Schätzungen, wie viele Patienten von Long Covid betroffen sind, gehen weit auseinander. Während die Uniklinik Rostock derzeit davon ausgeht, dass zwischen zwei und 15 Prozent der Infizierten betroffen sind, spricht die Uniklinik Greifswald von bis zu 30 Prozent.

Unterschiedliche Therapiemöglichkeiten für Long-Covid-Patienten

So unterschiedlich die Symptome, so unterschiedlich sind auch die verschiedenen Therapiemöglichkeiten. „Bei Fatigue ist eine zu starke Belastung kontraproduktiv, auch Rehasport. Hier muss die Belastung in der Therapie sehr vorsichtig gesteigert werden“, nennt Anke Steinmetz ein Beispiel.

Auch Prof. Micha Löbermann von der Abteilung für Infektiologie und Tropenmedizin der Unimedizin Rostock betont, dass eine genaue Diagnostik wichtig ist, um die einzelnen Einschränkungen genau zu klären. Daran seien oft Ärztinnen und Ärzte aus verschiedenen Fachgebieten beteiligt. „Die Behandlung richtet sich dann natürlich an den vorherrschenden Beschwerden der Erkrankung aus. Ein wichtiger Baustein bei der Behandlung sind oft Rehabilitationsmaßnahmen“, sagt der Rostocker.

Neuer Kurs in Rostock

Eine Möglichkeit für Betroffene ist der Kurs des Vereins „Integrativer Treff“, der seit Anfang September eine Rehasportgruppe in Rostock anbietet. Diese richtet sich unter anderem an Betroffene einer Long-Covid-Erkrankung. Es handelt sich um Rehabilitationsübungen für Corona-Erkrankte, um damit mögliche Spätfolgen zu behandeln.

Jeden Freitag trifft sich die Gruppe in der Neptun-Schwimmhalle. Zu den derzeit beiden Teilnehmern gehört die Rostockerin Katrin Hoffmann. „Ich bekomme immer noch nicht richtig Luft und bin oft müde“, beschreibt sie ihre Symptome. „Einfache Alltagsaufgaben, etwa mit dem Hund rausgehen oder einkaufen, sind schon anstrengend.“ Arbeiten könne sie noch immer nicht, sagt die 54-Jährige.

Im Januar war sie schwer an Covid-19 erkrankt, lag elf Tage im Krankenhaus. Wo sie sich infiziert haben könnte, weiß sie nicht. „Ich war immer vorsichtig“, versichert die Patientin.

Noch Plätze frei

Der neue Rehakurs hat noch freie Plätze. Betroffene mit einer entsprechenden Verordnung für Rehasport können sich bei Kursleiter Bert Seidel (bert.seidel@it-rostock.de) melden. „Am Anfang geht es hauptsächlich darum, den Leistungsstand herauszufinden und zu schauen, in welchen Bereichen sich die Teilnehmer verbessern können“, erklärt er. Zu den Übungen gehören Entspannungs- und Atemübungen, die Lockerung der Beweglichkeit, die Mobilisierung und die Konditionierung.

„Das Ziel ist, dass die Patienten länger durchhalten ohne Kurzatmigkeit und die Belastung Schritt für Schritt erhöhen können.“ Auch Gedächtnisübungen in Verbindung mit Sport gehören zum Programm. „Beispielsweise zeige ich ihnen verschiedene Übungen, aus denen sich im Anschluss alle eine aussuchen. Da ist es dann wichtig, dass sie sich die Übungen gemerkt haben.“

Heilungschancen bei Long Covid sind unklar

Wie groß die Heilungschancen sind, könne man noch nicht genau sagen, so die Experten der Unikliniken. Auch hier komme es auf die Symptome an. „Beispielsweise können sich Riechstörungen oder Lungenveränderungen oft spontan bessern“, berichtet Micha Löbermann aus Rostock.

Sowohl die Uniklinik in Rostock als auch in Greifswald bieten spezielle Post-Covid-Sprechstunden an, die die Patienten beraten und Therapiemöglichkeiten aufzeigen. „Die Experten der Unimedizin Greifswald sind sich einig, dass sich die Versorgung von Long-Covid-Patienten in Deutschland insgesamt noch verbessern muss“, betont Kliniksprecher Christian Arns. Bei der Vielzahl an Symptomen sei ein Zusammenspiel von Diagnostik, Therapie und Wissenschaft notwendig.

Katrin Hoffmann aus Rostock hofft, bald wieder fit zu sein. Dass es noch immer Menschen gibt, die die Existenz von Corona leugnen, die keine Rücksicht nehmen, macht sie wütend. Und noch etwas kann sie nicht verstehen: „Dass sich Menschen nicht impfen lassen.“

Von Katharina Ahlers