Güstrow

Nach jedem Treppenabsatz muss sie eine Pause einlegen. Das Atmen fällt der 17-jährigen Güstrower Gymnasiastin nach wie vor schwer. Seit anderthalb Monaten kämpft Sophie Seemann mit den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus. „Es handelt sich um die hochansteckende britische Mutante B1.1.7.“, erläutert ihr behandelnder Arzt in der Barlach-Stadt, Steffen Büchner. „Gerade ältere Jugendliche leiden unter schweren Komplikationen, die über mehrere Wochen anhalten. Allein in meiner Praxis sind es bereits drei Patienten“, sagt der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. 

Seit Wochen steigen landesweit die Zahlen der Positivfälle bei Kindern und Jugendlichen deutlich. Im Rahmen der Covid-19-Überwachung senden auch wöchentlich 33 Kinder- und Jugendarztpraxen nach erfolgten Tests die Zahlen an das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus). Allein in der vergangenen Woche gab es hier 46 Infizierte in MV.

Spätere Herzprobleme nicht ausgeschlossen

„Wir registrieren in dieser Altersgruppe derzeit viele Infekte der oberen Atemwege. Praktisch holt der Nordosten die Herbstwelle nach“, erläutert Büchner. Das Fatale: Bei den jungen Patienten, die sich tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert haben, treten nicht nur schwere grippeähnliche Symptome auf: Fieber bis zu 40 Grad Celsius, schwere Erkältungsanzeichen, Kopfschmerzen sowie Abgeschlagenheit.

Der Güstrower Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Steffen Büchner Quelle: Martin Börner

Es sind mögliche Langzeitschäden, die auch bei seinen 120 Berufskollegen im Nordosten größte Besorgnis auslösten, verdeutlicht der Pressesprecher des Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Dazu gehören Gefäßentzündungen, die die Herzkranzgefäße betreffen können.

„Vor drei Jahren hatten wir eine riesige Grippewelle. Wir wussten aber, dass die Beschwerden bei den jungen Patienten abklingen werden. Jetzt gibt es viele große Fragezeichen“, sagt beispielsweise Kinderarzt Hagen Straßburger. Der Mediziner betreibt eine Gemeinschaftspraxis mit Dr. Silke Hamp im Rostocker Stadtteil Lütten Klein.

Dann kam die „Keule“

So fing es bei der Sportlerin Sophie Seemann, die regelmäßig lief und aktiv Reitsport betrieb, recht harmlos an. Ein Bekannter war am 15. Februar positiv getestet worden. Er verspürte nur leichte Symptome – Husten, erhöhte Temperatur, Kopfschmerzen.

Auch die Schülerin plagten wenig später Kopfschmerzen. Hinzu kamen ein spürbarer Geruchs- und Geschmacksverlust. „Dann aber kam die Keule“, erinnert sie sich. Das Mädchen hatte beim Einatmen Schmerzen, die Kopf- und Bauchschmerzen verstärkten sich. Drei Wochen ging nichts mehr. Bettruhe. Die schlanke 1,72 Meter große Güstrowerin nahm sechs Kilo ab. Sie wurde regelrecht apathisch.

Starker Anstieg der Corona-Fälle bei Kindern und Jugendlichen Vor einer starken Zunahme der Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen warnt der Landesverband der Kinder- und Jugendärzte. 166 Corona-Infektionenbei den Fünf- bis 14-Jährigen wurden in den vergangenen sieben Tagen dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) insgesamt gemeldet (Stand: 1. April). In der Gruppe der bis Vierjährigen gab es demnach 95 Positiv-Fälle. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren es 115 bzw. 44 Fälle. Laut den Kinder- und Jugendärztendes Landes sind im Nordosten seit 8. Juni 2020 insgesamt rund 60 000 Kinder, die beispielsweise unter Atemwegserkrankungen litten, registriert worden. 15 000 von ihnen wurden Corona-Tests unterzogen. Die spezielle epidemiologische Überwachung durch 33 Kinder- und Jugendarztpraxen im Nordosten, die seit fast einem Jahr wöchentlich nach erfolgten Tests die Ergebnisse analysieren, zeigt: „In den vergangenen Wochen schnellte die Positivrate bei den Untersuchten von zwei auf sechs Prozent hoch“, verdeutlicht Steffen Büchner, Pressesprecher des Verbandes. Damit sei das Argument entkräftet, „dass wir nur mehr Positive haben, weil wir mehr abstreichen würden“, so der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Unterschätzt werden die Corona-Langzeitfolgen, so Büchner. Die weit verbreitete Ansicht, nur sehr alte oder vorerkrankte Menschen seien gefährdet, sei ein Irrglaube. Die Fachärzte warnen vor anhaltender Erschöpfung, Muskelschwäche, Atemnot und drohender Herzmuskelschwäche bei den jungen Patienten.

„Am meisten taten mir meine Schwester und meine Eltern leid“, sagt sie. Um die schwangere Mama zu schützen, gab es praktisch keinen Kontakt mehr unter den vier Familien-Mitgliedern. Der Papa stellte das Essen vor das Zimmer. Hinzu kam die Sorge um die Großeltern.

Schnell völlig erschöpft

Der aktuelle Test in der Arztpraxis beweist, dass Sophia noch immer ein Drittel der bisherigen Lungenkapazität fehlt. „Und meine Beine fühlen sich an wie Pudding. Ich bin schnell völlig erschöpft, mein Kopf will, doch der Körper spielt nicht mit.“

Sophie Seemann ist derzeit auch auf die Hilfe durch ihren Großvater Jürgen Seemann (72) angewiesen. Denn die 17-Jährige leidet unter anderem an Atemnot. Sie ist bereits nach kleinsten Belastungen stark erschöpft. Quelle: Martin Börner

Die junge Frau hofft und kämpft. Und will nach Ostern möglichst auch wieder zur Schule gehen. Ihre Bitte an die Politiker: „Nehmen Sie die Probleme der Kinder und Jugendlichen ernster. Präsenzunterricht ist wichtig. Aber es braucht geteilte Gruppen und gute Schutzmaßnahmen!“

Diese Forderung unterstützen unter anderem der Rostocker Facharzt Straßburger und sein Kollege Dr. Andreas Michel aus Greifswald. „Es darf keinen ungeschützten Regelbetrieb an Schulen und in Kitas geben. Die Gefahr der Infektionsverbreitung ist schlichtweg zu hoch“, so Michel.

Der Vorsitzende des Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte fordert intelligente Lösungen für den Präsenzunterricht: kleine Gruppen und die strikte Beachtung der Hygieneregeln. Dazu gehöre auch die Maskenpflicht in der Schule. Zudem seien hier zwei verpflichtende Schnelltests pro Woche nötig, um Infektionsherde einzudämmen. Für die Kitas schlägt der Mediziner als Kompromisslösung die konsequente Vorstellung aller Kinder mit Infektsymptomen zum Abstrich beim Kinderarzt vor.

Von Volker Penne