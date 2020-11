Schwerin

In die große Politik kam Lorenz Caffier eher unabsichtlich: Im Herbst 1989 wurde der Diplom-Ingenieur für Land- und Forsttechnik zunächst Vorsitzender der CDU im damaligen Kreis Neustrelitz. „Durch einen dummen Zufall bin ich dann in die Volkskammer gerutscht“, sagte er vor einigen Wochen in einem OZ-Interview.

Schon kurz nach seinem Wechsel nach Berlin zog es ihn aber schon wieder zurück in den Norden: Bei der ersten Landtagswahl im Oktober 1990 wurde er in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Dort ist er neben Agrarminister Till Backhaus ( SPD) der dienstälteste Abgeordnete. Und das will er auch nach seinem Rücktritt als Innenminister am Dienstag bleiben.

Anzeige

Caffier wollte im Land mitgestalten

„Ich bin aus der Volkskammer heraus in den Landtag gekommen. Ich wollte aber nicht Abgeordneter des Bundestags werden – das wäre auch möglich gewesen“, sagte Caffier im Interview. Da habe es auch eine Anfrage gegeben, Bonn jedoch war ihm zu weit weg. „Ich wollte unbedingt hier im Land mitgestalten“, betont er. Das große Ziel war es, möglichst schnell und zügig MV aufzubauen. „Wie das geschehen soll, davon hatten wir nur vage Vorstellungen.“

In der Umbruchzeit nach der Wende war Caffier zum Vorsitzenden der LPG Pflanzenproduktion in Lichtenberg bei Neustrelitz gewählt worden. Zuvor war er deren technischer Leiter. 1954 in Dresden geboren, wuchs er in einem christlichen Haus auf, sein Vater war evangelischer Pastor. „Da habe ich auch das Orgelspielen gelernt. Wenn ich heute in eine Kirche komme, muss ich erst einmal eine Runde Orgel spielen“, so Caffier, der verheiratet ist und vier Kinder hat.

Ein Innenminister kann keine Sympathie-Punkte machen

16 Jahre lang war Caffier parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion – auch ausgleichend über Parteigrenzen hinweg. Gerade während der rot-roten Koalition in Schwerin von 1998 bis 2006 „ging es oft ordentlich zur Sache“, erinnert er sich.

Am 7. November 2006 wurde er zum Innenminister ernannt. Bis zu seinem Rücktritt am heutigen Dienstag (17.11.2020) war er damit fast genau 14 Jahre lang im Amt – so lange wie kein anderer amtierender Innenminister eines Bundeslandes. „In dieser Zeit habe ich eines schnell mitbekommen: Wer Sympathie-Punkte machen will, der darf nicht Innenminister werden“, betonte Caffier. Dass er in die Politik gegangen ist, habe er jedoch nie bereut.

Zu den Höhepunkten seiner Amtszeit zählt Caffier selbst den G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm, die Bewältigung der Folgen der Finanzkrise 2008/2009 und des Elbehochwassers 2013 sowie die nach seiner Einschätzung bis dato größte Herausforderung des Landes, die Flüchtlingskrise 2015.

Von Bernhard Schmidtbauer und Axel Büssem