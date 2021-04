Ausflugstipp - Lost Place in Nordwestmecklenburg: So sieht es in der Gutshaus-Ruine von Trams aus

Eigentlich wollte die Autorin Jana Franke einen Ausflugstipp zur Badestelle am Tramser See (Nordwestmecklenburg) schreiben. Vor Ort erregte aber das alte Gutshaus ihre Aufmerksamkeit. Das ist nicht nur für Hobbyfotografen interessant.