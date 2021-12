Bad Doberan

Verfall, wohin man schaut: Das Gelände, auf dem das alte Moorbad steht, hat überhaupt nichts mehr vom alten Glanz. Die dazugehörigen Gebäude an der Bad Doberaner Bahnhofstraße sind allesamt Ruinen. Nun ist die lange Geschichte des Ensembles offenbar an einen Endpunkt gekommen.

Die vorerst letzte Etappe hat David Corleis (55) miterlebt. Der Hamburger hat das Gelände, das rund 22 000 Quadratmeter umfasst, 2014 ersteigert. „Ich bin mittlerweile Wahlmecklenburger“, sagt Corleis, zu Hause ist er inzwischen im Dorf Mecklenburg. Seit Jahren will er das erworbene Gelände für einen Hotelneubau entwickeln.

Herrschaftliche Gäste prägten den Ort

Die Geschichte der Anlage reicht bis in das frühe 19. Jahrhundert zurück und ist eng mit dem Seebad Heiligendamm verbunden. Im Meer badeten hochherrschaftliche Gäste wie der mecklenburgische Großherzog Friedrich Franz I. (1756 – 1837). Viele der erlauchten Badegäste wohnten damals in Doberan. Der Namenszusatz Bad kam übrigens 1921 hinzu. Die Herrschaften vergnügten sich auch in der Spielbank im Ort oder beim Pferderennen auf der nahe gelegenen Galopprennbahn. Das prägte den Ort auch architektonisch.

Zur Galerie Das Alte Stahlbad in Bad Doberan – auch genannt Altes Moorbad – rottet seit Jahren vor sich hin. Sein Status als Lost Place ist wohl die letzte Etappe in der ereignisreichen Geschichte des Hauses. Die OZ hat sich mit dem Besitzer des Geländes vor Ort umgesehen.

In der Folge gab es auch für den Baumeister Carl Theodor Severin dort viel zu tun. Er errichtete im Ort unter anderem das Logierhaus, das Salongebäude, das Prinzenpalais im damals angesagten klassizistischen Stil. Und auch das Stahlbad, wie es damals noch hieß. Denn die Stadt nutzte damals eine Eisenquelle, deren Wasser für heilende Bäder verwendet wurde. Für solche Kur-Anwendungen war die Anlage gedacht.

Vom Stahlbad zum Moorbad

Die Grundsteinlegung des Bades war 1822. Das erste Haus wurde einstöckig errichtet, mit Badezellen, Speisesaal und Logierzimmern. Bei Kuren wurden unter anderem Bäder, Wasserduschen und Fußbäder verabreicht. Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Bau aufgestockt, dazu wurde unter anderem ein Schornstein für den Badeofen errichtet. Es kamen im Laufe der Jahrzehnte mehr und mehr Gebäude und Anbauten hinzu.

Ab 1948, als eine Rekonstruktion erfolgte, wurde der Name in Sanatorium Eisenmoorbad geändert. Ab 1964 hieß es Moorbad. Denn in Bad Doberan hatte man sich, nachdem die Eisenquelle versiegt war, auf Moorbehandlungen verlegt. So wurde die Anlage in Laufe der Jahrzehnte vom Stahlbad über ein Stahlmoorbad zum Moorbad.

1996 wurde der Badebetrieb aufgegeben

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäudeensemble auch als Lazarett genutzt, danach kurzzeitig Stützpunkt der Roten Armee und schließlich Flüchtlingsunterkunft. 1964 erfolgte die Umbenennung in Moorbad.

Die Liste der vorherigen Eigentümer ist lang, unter anderem zählte die Allgemeine Berliner Ortskrankenkasse dazu, die das Gebäude im Jahr 1920 erworben hatte. Zu DDR-Zeiten wurde das Bad vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) betrieben.

Als 1996 einige hundert Meter weiter ein neues Moorbad der Dr. Ebel Fachklinik errichtet wurde, kam das Aus für das alte Moorbad. Seitdem steht es leer.

Brand im Dachstuhl beschleunigte den Verfall des Ensembles

Heute ist der ursprüngliche Zweck der Anlage nur noch zu erahnen. Die ehemals prächtige klassizistische Architektur ist zwar noch in Teilen zu erkennen, die Gebäude sind aber hoffnungslos verfallen. Innen ist es dunkel und gefährlich. Es liegt Schutt herum, nicht nur im Haupthaus sind die Fußböden großflächig aufgebrochen, durch die Fenster pfeift der Wind. Alles Verwertbare ist verschwunden.

Dass der Verfall beschleunigt wurde, lag auch an einem Brand, der 2006 im Dachstuhl großen Schaden anrichtete. So hatte die Natur freie Bahn, auf dem Gelände machte sich wilde Vegetation breit. „Das Gelände gilt mittlerweile als Wald“, erklärt Besitzer David Corleis. Ein Rundgang ist heute gefährlich, der Zutritt auf das Gelände ist verboten.

Eigentümer wechselten – aber niemand rettete das Moorbad

Nach der Stilllegung des Bades im Jahr 1996 kam es zu einer Reihe von Eigentümerwechsel, dazu gehörte unter anderem die Schwaaner Unternehmensbewertungs- und Handelsgesellschaft Emea, die das Areal von der AOK Berlin gekauft hatte. Sie sollten nicht die einzigen bleiben. Es entspann sich ein langer Papierkrieg zwischen Eigentümern, Stadt und Denkmalpflege, darüber verstrichen die Jahre. Besitzer und Kaufinteressenten kamen und gingen, der Verfall blieb.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als David Corleis vor sieben Jahren das Gelände bei einer Versteigerung kaufte, war sein Plan, dort ein Hotel zu errichten. Auch er focht einen langen und zähen Kampf mit den Behörden, blieb aber am Ende gelassen. „Ich bin eigentlich ein Projektentwickler“, sagt Corleis und bewahrt sich seinen Optimismus. Das Kümmern um das alte Moorbad ist eben manchmal sehr kleinteilig.

Den Vandalismus zum Beispiel versucht der Besitzer, mit immer neuen Absperrungen zu bekämpfen. Auch die illegalen Müllablagerungen nerven ihn. Im Jahr 2019 schloss David Corleis darum den öffentlichen Weg, der bis dahin durch das Gelände führte.

Nach dem Abriss soll ein Hotelneubau entstehen

„Die Zeichen stehen auf Abriss“, bestätigt Corleis nun. Eine große Hotelgruppe steht als Investor bereit. In zwei Jahren könnte in der Bahnhofstraße Baubeginn für ein großes Hotel sein. „178 Zimmer soll es haben“, sagt David Corleis über die geplante Dimension. Die Zufahrt zum Hotel soll von der Bahnhofstraße aus erfolgen. „Der B-Plan wird gerade entwickelt“, ergänzt der Besitzer.

So würde Bad Doberan diesen Schandfleck los, der eigentlich mal ein Schmuckstück war. Die Tage des alten Moorbades sind gezählt – so oder so.

Von Thorsten Czarkowski